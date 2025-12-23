سقف بودجه ۱۴۰۵ به ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.