  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

سقف بودجه ۱۴۰۵ به ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید

سقف بودجه ۱۴۰۵ به ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۵، منابع و مصارف کل کشور بیش از ۱۴ هزار هزار میلیاردتومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.

سقف بودجه ۱۴۰۵ به ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال رسید

کد خبر 6699777
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها