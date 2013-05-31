غرضی: ملت ایران در 100 سال گذشته دچار دولت های تورم زا بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین مناظره کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که از بعد از ظهر امروز در سیما پخش شد، محمد غرضی اولین پاسخ دهنده به سوال مجری بود. مجری برنامه از غرضی پرسید: مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه در دولت خود مهار می کنید؟

غرضی پاسخ داد: خدمت همه عزیزانی که پای این مجلس نشسته اند عرض می کنم: ظرف 100 سال گذشته ملت ایران دچار دولت هایی بوده است که همه تورم زا بوده اند.

وی افزود ریال ما معادل ریالی بوده که در تاریخی معادل ریال کشور اسپانیا بوده است. در ابتدای نهضت مشروطه یک ریال ما یک دلار بوده، در زمانی که رضاشاه به قدرت می رسد تبدیل به سه ریال و زمانی که از کشور می رود به 15 ریال می رسد. زمانی که متفقین حمله می کنند به 20 ریال می رسد، دولت مصدق آن را تغییر نمی دهد ولی دولت زاهدی آن را 35 ریال می کند و دولت منصور آن را تبدیل به 6 تومان و 8 ریال می کند.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: در دولت بنی صدر به عنوان وزیر دارایی و رئیس جمهور تبدیل 300 ریال و در دولت مهندس موسوی در زمانی که بنده وزیر نفت بودم با 40 تومان شروع شد و بعد از اینکه من از وزارت نفت رفتم 150 تومان و در زمان هاشمی 450 و در زمان آقای خاتمی به 900 و 1000 تومان رسید و در این دولت قیمت دلار 3500 تومان است.

غرضی گفت: از ابتدای انقلاب ملت دچار گرفتاری تورم است و تا تورم حل نشود و تا وقتی که کشور به تولید نرسد این مشکل حل نمی شود. علت اینکه کشور به تولید نمی رسد این است که هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25 و 30 درصد است و حال آنکه کشورهایی که تولید می کنند هزینه پولشان یک تا دو درصد است. ما در صد سال گذشته تولید نداشته ایم.

وی تصریح کرد: اشتغال زمانی سامان پیدا می کند که تولید سامان پیدا کند، تولید وقتی سامان پیدا می کند که هزینه پول به سمت نزولی برسد. در غیر این صورت اشتغال مصنوعی است و اشتغال می تواند در کشور تولید شود بعد از آنکه محکم جلوی تورم بایستیم.

بعد از اظهارات اولیه محمد غرضی درباره اشتغال و تورم هفت نامزد دیگر مواضع خود را در رابطه با آن بیان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غرضی در پایان اظهار نظر و انتقادات 7 کاندیدا درباره سوال مطرح شده از وی در مورد اینکه مشکل اشتغال چگونه و تا چه اندازه در دولت خود مهار می کند در پاسخ به کاندیداها گفت: شما در تولید رقابت خارجی را به حساب نیاوردید تولید رقابت جهانی دارد در تمام هزینه پول برای تولید یک یا 2 درصد است.



وی با اشاره به اینکه در ایران هزینه پول بیش از تورم است خاطر نشان کرد: تورم 20 درصد و هزینه پول 25 درصدی هیچ سرمایه ایی را برای تولید نگه نمی دارد. ما بزرگانی داریم که اینجا نشسته اند فرمایشاتی که بیان کردند مورد نظر همه دولتها بوده است همه دولتها به این مساله پرداختند اما شکست خورده اند.



غرض با اشاره به اینکه همه دولتهای گذشته بالاخص دولتهای بعد از انقلاب صالح بوده اند اظهار داشت: اما از یک موضوع غفلت شده است و آن اینکه تورم را به عنوان ابزاری که می تواند کار را راه بیاندازد به درستی استفاده نشده و عکس آن عمل شده است.



وی تاکید کرد: تورم باید روی 2 و 1 درصد بیاید و هزینه پول باید روی 3 درصد باشد.



غرضی با اشاره به اینکه رقبای شما ترکیه، هند و سایر کشورهای دنیا هستند بیان کرد: در سال 40 میلیارد دلار واردات داشته اید گوشت، روغن در همین چند روز گذشته مقدار زیادی کره وارده کرده ایم اینها ناشی از این است که تمامی کسانی که به این کار می پرداختند به دلیل هزینه بانکی زیاد تولید را رها کرده اند تولید حمایت اجتماعی، اداری و منطقی نداشته لذا شکست خورده است.