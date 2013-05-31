قالیباف: باید پول سفته بازی را به سمت تولید ببریم/ عارف: برای تورم یک رقمی باید شغل ایجاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف به عنوان نخستین سخنران در رابطه با اظهارات غرضی اظهار داشت: برای حل مشکل اشتغال باید کارهای کوتاه مدت و درازمدت داشته باشیم. در این راستا می بایست فرصت شغلی ایجاد کنیم. تامین منابع مالی را باید در نظر بگیریم و کارهای کوتاه مدت باید در اولویت باشد.

قالیباف: باید پول سفته بازی را به سمت تولید ببریم

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی اساس کار است گفت: وقتی با رکود و تورم همزمان مواجهیم یعنی نمی توانیم نقدینگی جدید وارد کنیم. باید نقدینگی موجود را به سمت تولید متمرکز کنیم و پول هایی که در سفته بازی و یا کارهای صوری متمرکز است به سمت تولید ببریم.

حداد عادل: کارخانه های در شرف تعطیلی باید احیا شوند

غلامعلی حداد عادل نیز در واکنش به اظهارات غرضی افزود: آقای غرضی به مسئله تورم بیش از اشتغال پرداختند تورم بر اشتغال تاثیر زیاد دارد اما در حال حاضر در بحث اشتغال مسائلی است که بیشتر نزدیک به اشتغال است. بازار کار متولی ندارد و وزارت کار می گوید مسئول ایجاد اشتغال نیستم، مسئول حل و فصل مسائل کارفرما و کارگرانم. دولت باید کمک کند کارخانه ها احیا شود و کارخانه هایی که در شرف تعطیلی هستند باید احیا شوند.

عارف: برای تورم یک رقمی باید شغل ایجاد کنیم

محمدرضا عارف هم با بیان اینکه برای حل مشکل بیکاری یک میلیون فرصت شغلی لازم داریم، گفت: در این صورت نرخ بیکاری یک رقمی خواهد شد برای اینکه این اتفاق بیفتد احیای سازمان مدیریت اهمیت دارد و سهم صنعت از هدفمندی یارانه ها را باید پرداخت کنیم و نقدینگی را باید به سمت صنعت هدایت کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه رونق فضای کسب و کار رتبه ما 145 است، گفت: باید با رونق فضای کسب و کار بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم که در این رابطه فقط در بحث گردشگری می توانیم 200 هزار شغل داشته باشیم.

روحانی: اولویت اول اقتصاد ایجاد فرصت شغلی پایدار

حسن روحانی نیز با بیان اینکه پایین آوردن نرخ بیکاری جزء مهمترین دغدغه های مردم است، گفت: بیش از 3 میلیون نفر بیکار هستند و 800 هزار نیروی متخصص و فارغ التحصیل آماده کار داریم که این نشان می دهد مهمترین مسئله جامعه ما بیکاری است راه حل آن هم بهبود شرایط کسب و کار، آموزش نیروی متخصص است و باید فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد.

ولایتی: لزوم خرید محصولات کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی

علی اکبر ولایتی با بیان اینکه دولت ها بیشتر از آنکه تولید محور باشند توزیع محور بودند، گفت: تولید باید مردمی شود. واگذاری ها دولت به دولت نباشد بلکه باید دولت به ملت باشد. در حوزه کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کرد محصولاتشان را بیمه کرد و خرید محصولات آنان تضمین شده باشد.

رضایی: تقویت کارآفرینی، ایجاد مهارتها و توانمندسازی افراد لازم و ملزوم هم هستند

محسن رضایی با بیان اینکه تورم و بیکاری دو پدیده هستند که بعضا بر ضد هم عمل می کنند، تصریح کرد: اشتغال از دو عنصر شاغل و شغل ایجاد می شود که هر کدام از اینها یک برنامه می خواهد. تقویت کارآفرینی، ایجاد مهارتها و توانمندسازی افراد لازم و ملزوم هم هستند.

جلیلی: برای حمایت از تولید باید ظرفیت ها را در نظر بگیریم

سعید جلیلی به عنوان آخرین فرد اظهار داشت: بیکاری مهمترین مشکل کشور است چون رشد جمعیت کشور به دوران نیاز به کار رسیده است. برای حمایت از تولید باید ظرفیت ها را در نظر بگیریم. مزیت های نسبی که در نفت و گاز و فولاد و گردشگری داریم باید در اولویت قرار بگیرد که می شود با آنها اشتغال ایجاد کرد البته اشتغال باید برای تولید باشد نه مشاغل کاذب.