فردا جلسه رسیدگی به اتهامات 7 ناشر در وزارت ارشاد

عرفان نظرآهاری نویسنده حوزه کودک و نوجوان که چندی پیش در گفتگویی با مهر از برخی کتابسازی‌ها از آثارش توسط برخی ناشران خبر داده بود، صبح امروز شنبه 11 خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر از به ثمر نشستن پیگیری حقوقی این موضوع خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها پیگیری بحث حقوق معنوی آثارم، سرانجام فردا 12 خرداد جلسه رسیدگی به تخلفات ناشران خاطی و سارقان ادبی نوشته‌هایم در وزارت ارشاد برگزار می‌شود.

به گفته این مولف، در این جلسه که ساعت 10 صبح در اتاق 255 ساختمان اصلی وزارت ارشاد و با حضور همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران برگزار می‌شود، به شکایت وی از سرقت ادبی آثارش، استفاده از آنها بدون ذکر منبع، ترجمه آثارش به زبان انگلیسی بدون رعایت کپی رایت و ذکر نام نویسنده اصلی از سوی موسسات انتشاراتی آبگین رایان، تیموری، صبح صادق، ذهن‌آویز، نسل نواندیش و پژوهه رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به مذاکره شفاهی خود را همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران افزود: این 6 ناشر تفهیم اتهام شده‌اند و قرار است فردا رضایت مادی یا معنوی من را در مورد تخلفاتی که مرتکب شده‌اند، جلب کنند و در صورتی که اقدام به این کار نکنند، موضوع در سطحی بالاتر در وزارت ارشاد مطرح و به آن رسیدگی خواهد شد.

نظر‌هاری با بیان اینکه در جلسه فردا وی به همراه وکیلش حضور خواهد داشت و همچنین علاوه بر این 6 ناشر، به اتهامات یک ناشر دیگر (بهاره سبز) که نویسنده دیگری از او شکایت کرده است، رسیدگی خواهد شد.