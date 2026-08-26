۸ واحد صنفی در کاشان به علت عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پلمب هشت واحد صنفی‌ در کاشان اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان کاشان در راستای اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از ۱۶۴ واحد صنفی بازدید کردند.

وی ابراز کرد: در جریان این بازدیدها، برای ۲۳ واحد صنفی متخلف اخطاریه پلمب صادر شد و هشت واحد نیز به علت عدم رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و قوانین و مقررات مربوطه، با دستور مقام محترم قضایی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط ابلاغی از سوی متصدیان واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت صنوف به صورت مستمر ادامه دارد و با واحدهایی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.