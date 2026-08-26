  1. استانها
  2. اصفهان
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۰

۸ واحد صنفی در کاشان به علت عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد

۸ واحد صنفی در کاشان به علت عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از پلمب هشت واحد صنفی به علت عدم رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و صدور ۲۳ فقره اخطاریه پلمب در اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر صنوف خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پلمب هشت واحد صنفی‌ در کاشان اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان کاشان در راستای اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، از ۱۶۴ واحد صنفی بازدید کردند.

وی ابراز کرد: در جریان این بازدیدها، برای ۲۳ واحد صنفی متخلف اخطاریه پلمب صادر شد و هشت واحد نیز به علت عدم رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و قوانین و مقررات مربوطه، با دستور مقام محترم قضایی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط ابلاغی از سوی متصدیان واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت صنوف به صورت مستمر ادامه دارد و با واحدهایی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6928031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها