به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر تروفیموف» سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه گفت: مسکو آماده گفتگو با غرب در مورد تامین امنیت اورسیا است اما برای پیوستن کشورهای غربی به تلاش‌ها در زمینه تأمین امنیت اوراسیا التماس نخواهد کرد.

دولت های غربی در سال های اخیر تلاش ها برای نفوذ به منطقه اوراسیا که حیاط خلوت روسیه محسوب می شود را افزایش داده اند.

غرب با دخالت در انتخابات کشورهای منطقه اوراسیا و به ویژه جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده با روی کار آوردن دولت های غربگرا، آنها را از روسیه جدا کند.

روسیه بارها درباره گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به سمت مرزهای خود هشدار داده و دلیل انجام عملیات ویژه در اوکراین را نیز همین موضوع عنوان کرده است.