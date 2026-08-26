به گزارش خبرنگار مهر، ، پرونده تعیین تکلیف قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران همچنان باز است. موضوعی که پس از درخواستهای مکرر باشگاه استقلال تهران برای دریافت جام قهرمانی و مخالفت تراکتور و سپاهان با آن حالا با پیگیری ویژه فدراسیون فوتبال وارد مرحله تازهای شده است.
لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی رمضان نیمهتمام ماند و ادامه مسابقات امکانپذیر نشد. سازمان لیگ پس از بررسی شرایط، استقلال را به عنوان تیم صدرنشین این رقابتها معرفی کرد تا این تیم به عنوان نماینده نخست ایران راهی لیگ نخبگان آسیا شود. تراکتور نیز به عنوان تیم دوم سهمیه حضور در همین رقابتها را به دست آورد.
با این وجود باشگاه استقلال در ماههای اخیر درخواستهای متعددی را برای تعیین این تیم به عنوان قهرمان رسمی فصل گذشته و دریافت جام قهرمانی مطرح کرده است. درخواستی که با مخالفت برخی باشگاههای مدعی از جمله تراکتور و سپاهان اصفهان روبهرو شده است. این باشگاهها معتقدند با توجه به نیمهتمام ماندن مسابقات، اعطای عنوان قهرمانی به استقلال بدون برگزاری کامل رقابتها نمیتواند تصمیمی عادلانه باشد.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فدراسیون فوتبال نیز در حال بررسی ویژه این موضوع است تا مشخص شود آیا بر اساس مقررات داخلی فوتبال ایران و همچنین آییننامهها و ضوابط بینالمللی فوتبال، امکان تعیین قهرمان برای مسابقات نیمهتمام فصل گذشته وجود دارد یا خیر.
بر این اساس قرار است موضوع بدون ورود به حواشی مربوط به اختلاف باشگاهها و صرفاً از منظر حقوقی، مقرراتی و اساسنامهای مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان فدراسیون قصد دارند تمامی جوانب قانونی موضوع را بررسی کنند تا در صورت وجود مبنای قانونی، تصمیم نهایی درباره تعیین قهرمان اتخاذ شود.
این بررسیها البته زمانبر خواهد بود و طبق اطلاعات به دست آمده، حداقل ۱۰ روز برای بررسی ابعاد مختلف این پرونده در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نیز بعید است تصمیم نهایی در کوتاهمدت اعلام شود.
از سوی دیگر، حساسیت ویژه دیدار استقلال و پرسپولیس در یازدهم شهریورماه باعث شده فدراسیون فوتبال نیز در مدیریت زمان اعلام هرگونه تصمیم درباره قهرمان فصل گذشته با احتیاط بیشتری عمل کند. به همین دلیل انتظار میرود بررسیهای حقوقی و مقرراتی در روزهای پیش رو ادامه داشته باشد و در صورت رسیدن به جمعبندی، اقدامات اجرایی مربوط به تعیین تکلیف جام پس از برگزاری دربی انجام شود.
در شرایط فعلی هنوز تصمیمی برای اعطای جام به استقلال گرفته نشده و آنچه در دستور کار فدراسیون قرار دارد، بررسی امکان قانونی این موضوع است اما به نظر می رسد آبی ها بسیار امیدوارتر از همیشه در راهروهای فدراسیون رفت و آمد دارند تا جامی را بگیرند که به اتمام نرسید.
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