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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

افزایش شمار زخمی‌های آتش‌سوزی در تأسیسات آمور روسیه به بیش از ۱۰۰ نفر

افزایش شمار زخمی‌های آتش‌سوزی در تأسیسات آمور روسیه به بیش از ۱۰۰ نفر

مسئولان تأسیسات پتروشیمی آمور روسیه در بیانیه از افزایش شمار زخمی‌های آتش‌سوزی در این مجتمع به بیش از ۱۰۰ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مسئولان تأسیسات پتروشیمی آمور روسیه امروز سه‌ شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که در پی وقوع آتش‌ سوزی در یک مجتمع پتروشیمی گازی در حال احداث در منطقه «آمور» واقع در خاور دور روسیه، یک نفر جان باخته است.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه همچنین بیش از ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

مطابق با بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت روسیه، ۱۹ نفر به دلیل جراحات متوسط یا شدید در بیمارستان بستری شده‌اند.

یافته‌های اولیه، نشان می دهند که منشأ آتش‌ سوزی بخش فنی جانبی تأسیسات پیرولیز بوده است.

این آتش‌سوزی اکنون مهار شده است.

کد مطلب 6927740

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