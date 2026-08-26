به گزارش خبرنگار مهر، مهلت نقلوانتقالات تابستانی بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به ساعت های پایانی خود رسیده و باشگاهها تنها تا ساعت ۲۴ شامگاه چهارشنبه چهارم شهریور برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید فرصت دارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، پنجره نقلوانتقالات پیشفصل لیگ برتر از ۳۱ خرداد آغاز شده و چهارم شهریور به پایان میرسد بنابراین پس از پایان مهلت قانونی باشگاهها دیگر امکان جذب بازیکنانی که تحت قرارداد باشگاه دیگری هستند را نخواهند داشت و تنها میتوانند بازیکنان آزاد را به خدمت بگیرند.
در این پنجره تابستانی، بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران شاهد فعالیت گسترده برخی باشگاهها بود. در میان تیمهای مدعی، پرسپولیس یکی از پرتحرکترین باشگاهها محسوب میشود و سرخپوشان با جذب چند بازیکن تلاش کردند ترکیب خود را برای حضور در لیگ بیستوششم تقویت کنند. آمار نقلوانتقالات این تیم نیز از ورود و خروج تعداد قابل توجهی بازیکن در تابستان امسال حکایت دارد.
گلگهر سیرجان نیز از دیگر تیمهای فعال در بازار تابستانی بود و با انجام چندین جابهجایی در ترکیب خود تیم قدرتمندی را ساخته است. فعالیت این باشگاه در بازار نشان داد که سیرجانیها برای تقویت نقاط مختلف ترکیب و افزایش عمق فهرست خود برنامه ویژهای داشتهاند.
در سوی دیگر، شرایط استقلال کاملاً متفاوت بود. آبیپوشان به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی خود در این بازه نتوانستند بازیکنان جدیدی را به فهرست تیم اضافه کنند و همین مسئله دست کادر فنی و مدیران باشگاه را برای تقویت ترکیب بست. رئیس سازمان فوتبال استقلال پیشتر اعلام کرده بود که پنجره این باشگاه پس از سپری شدن محرومیت، در چهارم شهریور باز خواهد شد و این تیم در صورت فراهم شدن شرایط میتواند از ظرفیت سهمیههای فیفا استفاده کند که این موضوع نیز محقق نشد.
به این ترتیب، در حالی که برخی تیمها در روزهای پایانی همچنان به دنبال نهایی کردن خریدهای خود هستند، زمان برای باشگاهها به سرعت در حال پایان است و هر قراردادی باید پیش از ساعت ۲۴ چهارم شهریور به صورت رسمی ثبت شود.
پس از بسته شدن پنجره، بازار نقلوانتقالات به طور کامل تعطیل نخواهد شد، اما دامنه فعالیت باشگاهها محدود میشود و تیمها تنها امکان جذب سه بازیکن آزاد را خواهند داشت؛ موضوعی که باعث میشود روز پایانی نقلوانتقالات از اهمیت ویژهای برای باشگاههایی برخوردار باشد که هنوز به دنبال تکمیل فهرست خود هستند.
اکنون باید منتظر ماند و دید در ساعات باقیمانده تا پایان مهلت قانونی، کدام باشگاهها موفق به انجام خریدهای نهایی میشوند و آیا در آخرین ساعات شاهد انتقالهای مهم و غیرمنتظره در فوتبال ایران خواهیم بود یا خیر.
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