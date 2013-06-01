به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کسانی بودند که در مقابل عراق بازی کرده بودند و به همین دلیل تمرین ریکاوری را انجام دادند. گروه دوم هم بازیکنانی بودند که مقابل عراق بازی نکردند و تمرینات تاکتیکی را پی گرفتند.
گروه اول زیر نظر مهدی غفاری، تمرینات سبکی را انجام دادند ولی گروه دوم زیرنظر دوستیمهر و عزتالهی کارهای تاکتیکی دفاعی و حملهای را مرور کردند. مهدی حیدری هم با دروازهبانان تمرین کرد و هوشمند جعفری بازیکنانی که مصدومیتهای جزئی داشتند را با حرکات کششی و نرمشی تمرین داد.
دراین تمرین مهدی مهدویکیا پا به پای نوجوانان تمرین کرد و با آنها ضربات ایستگاهی، سانترها و پنالتی زدن را مرور کرد. مهدویکیا در بخشی از تمرین روی ارسال ضربات کرنر و ارسال از کنارهها تمرینات بسیار شادابی را انجام داد که نوجوانان تیم فوتبال زیر 17 سال را به وجد آورد. با به پایان رسیدن تمرین، اردوی تیم فوتبال زیر 17 سال هم به پایان رسید.
اردوی بعدی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران از روز 17 خرداد آغاز می شود و تا 25 خردادماه ادامه خواهد داشت. بازیکنان دو روز اول در کمپ تیمهای ملی حضور دارند و 20 خرداد به بیرجند خواهند رفت.
