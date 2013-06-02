به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستیمهر در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال زیر 17 سال ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: در اردویی که داشتیم و روز شنبه به پایان رسید، دو بازی خوب مقابل تیم قدرتمند عراق انجام دادیم.
وی افزود: همانطور که میدانید عراق در سالهای اخیر سرمایهگذاری خوبی روی فوتبال پایهاش دارد و با توجه به اینکه شرایط میزبانی را در کشورش ندارد، اردوهایش را به کشورهای اروپایی میبرد و از فرانسه به تهران آمده بودند. تیم جوانان این کشور هم به جام جهانی صعود کرده که نشان میدهد فوتبال این کشور در حال رشد است.
سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اردوی آلمان ما لغو شده و در واقع به تاخیر افتاده بود، توانستیم از فرصت استفاده کنیم و دو بازی مقابل عراق در تهران را برنامهریزی کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: هر دو بازی سخت بود و تیم عراق یک تیم فیزیکی و جنگنده بود و روی زمین بسیار خوب کار میکرد. من در هر دو بازی هدفم استفاده از همه بازیکنان بود و دو ترکیب متفاوت را به زمین فرستادم تا همه بازیکنانم را محک بزنم. کار هم به شیوهای بود که سعی کردیم در هر دو بازی روشهایی که تمرین میکنیم، را مرور کنیم.
دوستیمهر همچنین یادآور شد: دو سال پیش در عراق و در ورزشگاه دهوک در رقابتهای مقدماتی آسیا و در یک ورزشگاه پر از تماشاگر عراقی، یک گل از عراق پیش افتادیم ولی در نهایت بازی یک بر یک به پایان رسید. همان زمان گفتم ایران و عراق در جام جهانی نوجوانان 2013 امارات حاضر خواهند بود زیرا عراق را تیم خوبی دیدم.
وی ادامه داد: در هر حال، در اردویی که داشتیم، صبح و بعدازظهر تمرین کردیم تا برای بازی مقابل عراق آماده باشیم. مهدی مهدویکیا هم در کنار ما بود و تمرین کرد و بازیکنان از تجربیات وی به خوبی استفاده میکنند و حضورش کنار تیمها یک موهبت و فرصت برای بازیکنان نوجوان است. فکر نمیکنم در هیچ کدام از کشورهایی که در جام جهانی نوجوانان حضور دارند، یک بازیکن بزرگ مانند مهدویکیا کنارشان باشد.
دوستیمهر با بیان اینکه به بازیهای دوستانه زیادی احتیاج داریم، گفت: امیدوارم تا جام جهانی بتوانیم حداقل در سه تورنمنت خارجی شرکت کنیم و با تیمهای قدرتمند از قاره های آمریکای جنوبی، اروپا و آفریقا بازی داشته باشیم. امیدوارم فدراسیون فوتبال و کمیته جوانان با تلاشهایشان بتوانند مقدمات حضور پرقدرت تیم ملی در جام جهانی را فراهم کنند. جام جهانی محل آزمون و خطا نیست و ما باید قدرت فوتبال پایه ایران به رخ جهانیان بکشیم.
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