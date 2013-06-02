منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌های میثم حسینی که اعلام کرد "مسئولان تیم فوتبال نفت به تعهداتشان عمل نکردند"، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: این بازیکن در زمان عقد قرارداد با باشگاه نفت تهران در نیم فصل لیگ دوازدهم 80 درصد قراردادش را دریافت کرد، آیا این مسئله بیانگر آن است که به این بازیکن ظلم شده است یا لطف؟

وی با بیان اینکه فصل گذشته باید برای عقد قرارداد با بازیکنان سقف قرارداد در نظر گرفته می‌شد، ادامه داد: نفت جای بازیکن سالاری نیست. بازیکنی که در استقلال حتی او را برای سربازی قبول نداشتند و در لیست مازاد آن تیم قرار گرفته بود، متاسفانه امر برایش مشتبه شده که می‌تواند در تیم نفت سرداری کند.

مدیر عامل باشگاه نفت خاطرنشان کرد: ما طبق قرارداد با این بازیکن عمل کردیم ولیکن ایشان زیاده خواهی می‌کند. انگار یادش رفته است زمانی که در استقلال بود کمتر از 20 دقیقه به میدان رفت و به عنوان بازیکن مازاد به تیم ما آمد. بار دیگر تاکید می‌کنم باشگاه نفت جای بازیکن سالاری نیست و چنانچه فردی خطوط قرمز را رد کند با او شدیدا برخورد انضباطی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: میثم حسینی با ما قرارداد یک سال و نیمه دارد و حتی یک ریال بیشتر از مبلغ قانونی، به ایشان تعلق نمی‌گیرد. ایشان به نوعی در این آشفته بازار نقل و انتقالات قصد باج خواهی دارد که ما هرگز زیر بار این مسئله نمی‌رویم.

قنبرزاده در ادامه در خصوص خبر مطرح شده از سوی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت 13 باشگاه لیگ برتری از فعالیت‌های فوتبال، اظهار داشت: بنده در این خصوص با مسئولان امر تماس گرفته‌ام، آنها اعلام کردند اجازه ثبت قرارداد به این تیم‌ها داده نمی‌شود. اینکه چقدر این موضوع عملی شود و به حقیقت بپیوندد مشخص نیست زیرا با سه تیم نمی‌توان لیگ را برگزار کرد.

وی ادامه داد: البته رعایت مسائل مالی و بدهکار نبودن یکی از شرط‌های AFC است. آنها وقتی طراز مالی باشگاه‌ها را می‌خواهند و این طراز نباید منفی باشد، بیانگر این مسئله است. مسئولان کنفدراسیون آسیا روی این موضوع تاکید بسیار دارند و می‌گویند تا زمانی که تراز مالی یک باشگاه مثبت نشده، حق فعالیت ندارند.

مدیر عامل باشگاه نفت با بیان اینکه AFC دشمن هیچکس نیست، ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها قانون را رعایت نکرده و برای اینکه به مشکل نخوریم، سندسازی کردیم. اما امروز ناگهان می‌گوییم 13 تیم حق فعالیت در فوتبال را ندارند.

وی از پیشنهاد رسمی‌اش به سازمان لیگ در این خصوص اشاره کرد و گفت: ما طی نامه رسمی به مسئولان سازمان لیگ اعلام کردیم تیم‌هایی که تا سقف 500 میلیون تومان بدهکاری دارند، بهتر است تنها 2 بازیکن جذب کنند و آنهایی که بیش از این میزان بدهکار هستند، اجازه ندارند بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرند زیرا به نظرم تعطیل کردن و ممانعت از فعالیت این تیم‌ها در فوتبال عملی نیست.

قنبرزاده همچنین تاکید کرد: البته به نظرم برخی از این باشگاه‌ها می‌تواند با پولی که می‌خواهند برای جذب یک بازیکن جدید هزینه کنند را برای تسویه حساب کامل در نظر بگیرند و بدهی‌های خود را پرداخت کند تا با مشکلی مواجه نباشد.

وی در مورد عملکرد یحیی گل‌محمدی نیز اظهار داشت: گل‌محمدی یکی از مربیان جوان و البته با تجربه فوتبال ایران است که به جوانان اهمیت می‌دهد. ما باید کمک کنیم خواسته‌های این مربی را عملی کنیم و تا به امروز بازیکنانی که خواسته است، را به خدمت گرفته‌ایم.

قنبرزاده در پایان با بیان اینکه مجتبی حسینی و حسنوی به عنوان دستیار با گل محمدی فعالیت می‌کنند و قرارداد محسن سیدی هم به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها تمدید شد، گفت: بجز مرتضی اسدی که قصد نداشت از تراکتور جدا شود، سایر نفرات مد نظر گل محمدی از جمله حسین ابراهیمی، محمد نصرتی و رسول نویدکیا را جذب کردیم و قرارداد سوشا مکانی هم طبق نظر سرمربی تیم تمدید شد.