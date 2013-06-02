به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع بعدازظهر یکشنبه در نشست بازرسان انتخابات شهرستان‌ها و بخش‌های استان بوشهر اظهار داشت: با دستور استاندار تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور فراهم شده و امیدوار هستیم شاهد حماسه بزرگ سیاسی در 24 خرداد باشیم.

وی افزود: بازرسی انتخابات در استان بوشهر همزمان با تشکیل بازرسی در وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد و در اولین روز با پیشنهاد استاندار احکام مسئولان بازرسی انتخابات استان از ستاد مرکزی صادر شده است.

رئیس بازرسی انتخابات استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسئولان بازرسی شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز معرفی شده‌اند و احکام آنها نیز صادر شده و دبیرخانه بازرسی انتخابات استان نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

زارع تصریح کرد: انتظار داریم بعد از این جلسه، مسئولان بازرسی شهرستان‌ها و بخش‌ها، فعالانه تلاش کنند و گزارشات خود را به طور روزانه به استان ارسال کنند تا در اختیار استاندار و ستاد انتخابات قرار گیرد.

وی از ارائه آموزش‌های تخصصی بازرسان انتخابات استان بوشهر خبر داد و ابراز داشت: این آموزش‌ها با کیفیت مطلوبی در استان برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم آمادگی لازم را برای برگزاری مطلوب انتخابات شوراها و ریاست جمهوری ایجاد کنیم.

این مسئول اضافه کرد: از همه دست‌اندرکاران و مسئولان انتظار داریم در امر برگزاری مطلوب انتخابات و خلق حماسه سیاسی اهتمام ورزند.

در این آئین مسئولان بازرسی ستاد انتخابات استان احکام خود را از دست استاندار دریافت کردند.

در این آیین محمدحسین زارع به عنوان رئیس بازرسی انتخابات استان بوشهر و ابوالحسن دهاز به عنوان دبیر بازرسی ستاد انتخابات استان معرفی شدند.

همچنین احمد مرادی، حجت الاسلام صداقت و بهرام اسدیان نیز به عنوان اعضای بازرسی ستاد انتخابات احکام خود را دریافت کردند.