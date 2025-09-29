  1. استانها
اعضا و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند

بوشهر- اعضا و روسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات استان بوشهر با حکم استاندار بوشهر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته از مشارکت فعال مردم است، اظهار کرد: برگزاری انتخابات های گوناگون در طول دوران حدود نیم قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی موجب تقویت مردم سالاری دینی شده و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده در همین راستاست.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به عزم، اراده و تاکیدات دولت وفاق ملی، وزیر محترم کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، از مدیران استان انتظار می‌رود تمهیدات لازم را برای برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ بیاندیشند.

زارع تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر با همکاری و هماهنگی با رئیس ستاد انتخابات استان، ضمن اتخاذ تمهیدات لازم و ضروری، بستر و زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن و تراز مردم شریف استان بوشهر، مطابق قانون و در فضایی امن، توام با نشاط و آرامش را فراهم می‌کنند.

در این نشست، اعضا و روسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات استان بوشهر با حکم استاندار بوشهر معرفی شدند.

بر اساس حکم استاندار بوشهر، احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شد.

همچنین هادی اخلاقی به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان، غلامرضا فلاحی رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، مسعود شیرافکن رئیس کمیته حقوقی، محمود پویان رئیس کمیته حراست و استعلامات، ابوالحسن گنخکی، رئیس کمیته اطلاع رسانی، مریم آذرشب رئیس کمیته فناوری و اطلاعات، کرامت الله سلیمانی رئیس کمیته امنیتی و حیدر عمرانی عضو ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند.

