به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته از مشارکت فعال مردم است، اظهار کرد: برگزاری انتخابات های گوناگون در طول دوران حدود نیم قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی موجب تقویت مردم سالاری دینی شده و برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده در همین راستاست.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به عزم، اراده و تاکیدات دولت وفاق ملی، وزیر محترم کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، از مدیران استان انتظار می‌رود تمهیدات لازم را برای برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ بیاندیشند.

زارع تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر با همکاری و هماهنگی با رئیس ستاد انتخابات استان، ضمن اتخاذ تمهیدات لازم و ضروری، بستر و زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن و تراز مردم شریف استان بوشهر، مطابق قانون و در فضایی امن، توام با نشاط و آرامش را فراهم می‌کنند.

در این نشست، اعضا و روسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات استان بوشهر با حکم استاندار بوشهر معرفی شدند.

بر اساس حکم استاندار بوشهر، احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شد.

همچنین هادی اخلاقی به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان، غلامرضا فلاحی رئیس کمیته پشتیبانی و مالی، مسعود شیرافکن رئیس کمیته حقوقی، محمود پویان رئیس کمیته حراست و استعلامات، ابوالحسن گنخکی، رئیس کمیته اطلاع رسانی، مریم آذرشب رئیس کمیته فناوری و اطلاعات، کرامت الله سلیمانی رئیس کمیته امنیتی و حیدر عمرانی عضو ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند.