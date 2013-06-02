رسوایی دیگر برای نمایندگان مجلس انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، عضویت سه نفر از نمایندگان مجلس لردهای انگلیس در پی افشای تلاششان برای منفعت جویی شخصی از نفوذشان، از احزابشان به حال تعلیق درآمد.

اسامی این سه نفر که اقدام آنها برای منفعت جویی شخصی در عملیاتی توسط روزنامه ساندی تایمز افشا شده است عبارتند از "جان کانینگهام" و " برایان مکنزی" از حزب کارگر و "جان لیرد" از حزب وحدت طلب "الستر" است.

در فیلم های تهیه شده از این افراد مشاهده می شود که این افراد در قبال لابی کردن با وزرا برای شرکت ها و برگزاری مراسم در مجموعه فاخر مجلس لردهای انگلیس و طرح سوال هایی در مجلس از افراد و شرکت ها طلب پول می کرده اند.

رسوایی اخیر سبب افزایش فشارها به دیوید کامرون نخست وزیر این کشور خواهد شد تا مجموعه مدون مربوط به حقوق لابی گرها را که در سال 2010 وعده آن داده شده بود، معرفی کند.