توزیع 7200 راس میش اصلاح نژاد شده در آذربایجان غربی/ افزایش دوقلوزایی

سید فضل الله قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند اصلاح نژاد گوسفند و بز و ایستگاههای اصلاح نژاد دام سبک در آذربایجان غربی افزود: انجام عملیات اصلاح نژادی در ایستگاههای پرورش گوسفند و اجرای طرح محوری تولید و توزیع قوچ اصلاح شده با همکاری بخش خصوصی با انعقاد قرارداد و تحت پوشش بردن 51 نفر از دامداران با توزیع 7 هزار و 200 رای میش مولد از توده نژادهای گوسفندی اجرایی می شود.

وی توده نژادهای گوسفندی را شامل نژادهای قزل، ماکویی، افشار و بز مرغز دانست و اظهار داشت: اجرای پروژه تلقیح مصنوعی گوسفند و بز از سال 79 تا کنون در سطح استان در حال اجرا بوده که به عنوان مکمل طرح محوری تولید قوچ محسوب شده که در گله های مردمی تحت پوشش و ایستگاههای گوسفندی استان در حال اجرا است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: با ایجاد گله های ترکیبی با وارد کردن اسپرم منجمد و اسپرم تولید داخل از نژادهای رومانف و پاکستانی از خارج و انجام عملیات تلقیح مصنوعی به صورت لاپاراسکوپی در گله ایستگاههای پرورش گوسفندی ماکویی و قزل میاندوآب در جهت بالا بردن درصد دوقلو زایی و به خصوص افزایش تولید گوشت قرمز در آینده اقدام شده است.

قریشی با بیان اینکه اجرای طرح سنتز نژاد های نو ترکیب گوسفندی، با استفاده از تلقیح میش های اکوتیپ قزل و ماکویی با اسپرم های منجمد نژادهای رومانوف و گوسفند سنگین وزن پاکستانی به روش لاپاراسکوپی، برای نخستین بار در استان عملیاتی شد، افزود: در این راستا بره های حاصل از این عملیات با موفقیت متولد شدند.

وی با اشاره به اینکه گوسفندبومی سازگار با شرایط سخت محیطی و دارای کیفیت مطلوب گوشت و گوسفند نژاد پاکستانی دارای سرعت رشد بالا و گوسفند رومانف دارای خاصیت چندقلو زای است، اعلام کرد: با ادامه روند آمیخته گری و انجام برنامه های علمی اصلاح نژادی در آینده شاهد نسل جدیدی از گوسفندان با مزایای تمامی نژادهای دخیل در آمیخته گری و امکان پرورش آن در سیستم های بسته بدون نیاز به مرتع خواهیم بود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با برطرف شدن نقاط ضعف گوسفندان بومی شاهد رشد سیستم های پرورش صنعتی دام سبک در سطح استان باشیم، ادامه داد: این اصلاح نژاد با ترکیب ژنتیکی ۵۰ درصد از نژاد های بومی، ۲۵ درصد از نژاد پاکستانی و ۲۵ درصد از نژاد رومانوف انجام شد.

قریشی یادآور شد: ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزیل میاندوآب با هدف مطالعه، حفظ خلوص نژاد گوسفند قیزل و بهبود وضعیت گله داری منطقه در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار راه اندازی شده و هم اکنون ۵۵۰ راس گوسفند قیزل در آن نگهداری می شود که با روش های علمی و ثبت مشخصات گوسفندان قیزل، تغییرات ژنتیکی این نژاد تا رسیدن به مرحله خلوص و تشکیل بانک ژنی و انتخاب برترین ژن برای تشکیل گله مادری و تولید و توزیع قوچ های اصلاح شده ادامه می یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزل شامل سالن های پرورش، زایشگاه، مزرعه، سیلوها و انبارهای ذخیره غذا، پیست تلقیح و بیمارستان است و دارای امکانات آموزشی برای پژوهشگران دام است، یادآور شد: همچنین از ابتدای سال ۸۸ به منظور توسعه پرورش گاومیش در آذربایجان غربی به عنوان قطب اول پرورش گاومیش کشور اقدامات موثری انجام شده است.