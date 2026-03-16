۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

اجرای پروژه همسان‌سازی فحلی گوسفند زل در ایستگاه ملی گاودشت

بابل- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای پروژه همسان‌سازی فحلی بیش از ۲۰۰ رأس گوسفند نژاد زل مازندران در ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه تحقیقات گاودشت اظهار کرد: با حمایت معاونت تولیدات دامی استان، پروژه همسان‌سازی فحلی گوسفند نژاد زل مازندران در ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۲۰۰ رأس از گوسفندان نژاد زل مازندران در ایستگاه تحقیقات گاودشت سیدرگذاری شدند تا زمینه مدیریت بهتر تولیدمثل و ارتقای برنامه‌های اصلاح نژادی فراهم شود.

نگهدار با اشاره به اهداف اجرای این پروژه گفت: این اقدام با هدف اصلاح نژاد و خالص‌سازی گوسفندان نژاد زل مازندران انجام می‌شود و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و حفظ ذخایر ژنتیکی این نژاد بومی خواهد داشت.

آهنگری رئیس ایستگاه تحقیقات گاودشت با اشاره به برنامه‌های اصلاح نژادی این مرکز اظهار داشت: اصلاح نژاد گوسفند زل از برنامه‌های بلندمدت مؤسسه تحقیقات علوم دامی در این ایستگاه است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از هزار رأس گوسفند زل در قالب برنامه‌های اصلاح نژادی و طرح‌های مختلف تحقیقاتی در این مرکز نگهداری و مورد مطالعه قرار دارند.

کد خبر 6776252

