به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه تحقیقات گاودشت اظهار کرد: با حمایت معاونت تولیدات دامی استان، پروژه همسانسازی فحلی گوسفند نژاد زل مازندران در ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت اجرا شد.
وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۲۰۰ رأس از گوسفندان نژاد زل مازندران در ایستگاه تحقیقات گاودشت سیدرگذاری شدند تا زمینه مدیریت بهتر تولیدمثل و ارتقای برنامههای اصلاح نژادی فراهم شود.
نگهدار با اشاره به اهداف اجرای این پروژه گفت: این اقدام با هدف اصلاح نژاد و خالصسازی گوسفندان نژاد زل مازندران انجام میشود و نقش مهمی در افزایش بهرهوری و حفظ ذخایر ژنتیکی این نژاد بومی خواهد داشت.
آهنگری رئیس ایستگاه تحقیقات گاودشت با اشاره به برنامههای اصلاح نژادی این مرکز اظهار داشت: اصلاح نژاد گوسفند زل از برنامههای بلندمدت مؤسسه تحقیقات علوم دامی در این ایستگاه است.
وی گفت: در حال حاضر بیش از هزار رأس گوسفند زل در قالب برنامههای اصلاح نژادی و طرحهای مختلف تحقیقاتی در این مرکز نگهداری و مورد مطالعه قرار دارند.
