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۱۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

بودجه گلزار شهدا بر عهده بنیاد شهيد نيست

بودجه گلزار شهدا بر عهده بنیاد شهيد نيست

مدیرکل ساماندهی گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تامین بودجه گلزار شهدا به عهده بنیاد نیست و محل تامین منابع ساماندهی گلزارهای شهدا به سمت و سوی استان ها متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر وحید بوستان احمدی با اشاره به وجود کمیته فنی برای هدایت مصادیق ایثارگری و فرهنگ ایثار و شهادت گفت: تمامی طرح ها در کمیته فنی ستاد بررسی و منطبق آیین نامه جدید و همگام با رسالت­های اصلی بنیاد مورد تطابق قرار می­گیرد.

وی افزود: کار گروه ساماندهی گلزار شهدا در استانداری ها (مشتمل بر 17 دستگاه اجرایی) مکلف اند که به صورت مرتب با دبیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان­ها جلسه داشته و تمهیدات لازم برای مرمت و بهسازی گلزارها را اتخاذ کنند و این کارگروه پتانسیل کافی برای برنامه ریزی بهسازی و مرمت گلزار مطهر شهدا را دارد؛ چرا که تمامی دستگاه های خدمت رسان به عنوان یکی از منابع تأمین اعتبار و همچنین بازوی اجرایی کار، عضو این کارگروه هستند.

وحید بوستان احمدی با بیان پیشرفت حدود 50 درصد بهسازی و مرمت گلزارها در سراسر کشور گفت: در سال 91 آیین نامه ای با عنوان "آیین نامه جامع گلزارها" به عنوان الگو و سند تدوین کردیم که به عنوان نقشه راه ما محسوب می­شود و با امضای مهندس زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به تمامی استان ها ابلاغ شد.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد تمام تلاش خود را به کار گرفته تا روح و فضای اولیه گلزارها حفظ شود، افزود: اعتقاد ما بر این است که نباید پدر شهیدی که مدت­هاست با گلزار عجین شده و به این فضا عادت دارد را به ناگاه دچار اغتشاش بصری کنیم؛ بنابراین هدف ما مرمت خرابی­های کالبدی در گلزار است، بدون آنکه کوچکترین لطمه­ای بر روح و فضای اولیه حاکم برگلزار  وارد شود.

مدیرکل ساماندهی گلزارهای بنیاد درباره لایحه جامع ایثارگران نیز افزود: "ماده 11" قانون جامع ایثارگران، وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و وزارت کشور را موظف کرده است که تمام هزینه های خدماتی همچون آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی، ساخت و بهسازی و نگهداری گلزارهای مطهر شهدا و یادمان ها را با هماهنگی بنیاد تامین کنند.  

 وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری وزارت کشور و دستگاه هایی که در ماده 11 به صراحت نام آنها برده شده، بتوانیم آیین نامه اجرایی لایحه را تدوین کرده و در فاصله زمانی کوتاه این رسالت را که منطبق با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است با رویکرد کاملا فرهنگی به اتمام برسانیم.

مدیرکل ساماندهی گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص بودجه خاطر نشان کرد: در سال90 و 91 به دلیل استانی شدن بودجه ها، منابع مان بیشتر به سمت و سوی استان ها متمرکز شده و اگر قرار است تأمین اعتبار صورت بگیرد از محل منابع استانی خواهد بود.

وحید بوستان احمدی اظهار داشت: یکی از محل هایی که در سال گذشته و همچنین امسال به آن تأکید داریم، استفاده از منابع ارزش افزوده مندرج در لایحه بودجه شهرداری ها و دهیاری ها است که از سوی معاون وزیر کشور به تمامی معاونین عمرانی استانداری ها ابلاغ شده است؛ به طوری که شهرداری ها و دهیاری ها باید از این محل با هماهنگی بنیاد و منطبق بر آئین نامه جامع، اقدام به مرمت و بهسازی گلزار نمایند.

مدیرکل ساماندهی گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: به واسطه این تفاهم نامه، بنیاد مسکن تمام استان­ها متعهد شدند که در قالب "طرح هادی" با هماهنگی بنیاد در چارچوب طرح ها و نقشه های تأیید شده و با اخذ رضایت کامل خانواده های شهدا، از توان مالی بنیاد مسکن برای ساماندهی گلزار شهدای استان خود استفاده کنند.

کد مطلب 2069179

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