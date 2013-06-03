شواهدی از به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی تروریستها در خان العسل حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، اناستازیا پوپووا گزارشگر شبکه روسیا 24 در گزارشی که درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در حلب جمع آوری کرده به مشاهدات خود در این باره پرداخته است.

وی در مشاهدات خود از بقایای موشکهای دست ساز حامل مواد شیمیایی سمی و نیز آثار به کارگیری آن سخن گفته و در گفتگویی با روسیا الیوم اعلام کرد: ساکنان محلی تاکید کردند که موشکهایی شلیک شده که دود و بوی شدیدی داشته و زمین منطقه مورد هدف را آلوده کرده است و منجر به زخمی شدن بسیاری از افراد و تلف شدن بسیاری از حیوانات شده است.

وی افزود: یکی از کارشناسان امور شیمیایی در دانشگاه حلب تاکید کرده است که اختلالات دستگاه تنفسی برخی از مصدومان ناشی از تاثیر گاز کلر بوده است و بیشتر این افراد در بیمارستان به سبب خفگی جان باخته اند.برخی از مصدومان توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشته اند و این به سبب به کارگیری گاز سمی سارین است، زیرا تاثیری زیادی بر مغز و اعصاب دارد.

شبکه روسیا الیوم در ادامه به گزارشی که این خبرنگار قبلا از اوضاع داشته است پرداخته و آورده است: اوضاع در حلب بسیار سخت و دشوار است و گروههای مسلح هنوز بر شهر و اطراف آن در منطقه فرودگاه مسلط هستند. فقط شبانه و با بالگرد می توان به حلب رفت.حتی در این صورت نیز تضمینی برای امنیت وجود ندارد، زیرا افراد مسلح به سوی هر هدفی در هر مکانی شلیک می کنند.

در این گزارش آمده است: استاندار می گوید که اوضاع بحرانی شده است، زیرا اعضای جبهه النصره در حلب هستند اما نظامیان تاکید دارند که وضع بهتر است، زیرا جبهه به اطراف پایتخت اقتصادی سوریه منتقل شده است و به کارگیری بالگرد در این شرایط امکان ندارد.

یکی ازخانواده هایی که از منطقه کفر داعل- جایی که در آن اعضای جبهه النصره همه مردان را اخراج و زنان را به عنوان اسیر و غنایم جنگی گرفته اند- گریخته و در منطقه خان العسل مستقر شده و این خانواده سه نفر از اعضای خود را در اثر حملات موشکی از دست داده اند.

یکی از کودکان عضو این خانواده می گوید: ما از شلیک موشک غافلگیر شدیم، همه به آنجا دویدند، پدر من نیز با آنها بود، اما مسموم شد و مُرد.

در این گزارش آمده است: مردم نمی دانستند که موشک عادی نبوده، اما چیزهای ناشناخته ای مشاهده کرده اند.

یکی از پیرمردان روستا می گوید: این بار گلوله شلیک شده با دودی با رنگی متفاوت، بوی شدید همراه بود و زمین اطراف ما پس از انفجار رنگین شد.

یک هفته از سقوط گلوله حامل مواد شیمیایی در خان العسل می گذرد ،اما ساکنان در معرض خطر هستند، زیرا وسایل پیشگیرانه در اختیار ندارند.

در منطقه ای که گلوله به آن شلیک شده است جز تعدادی خانه و مسجد کوچک وجود ندارد و بیشتر مردم پس از مدتی در اثر حالت خفگی در بیمارستان جان باخته اند.حیوانات نیز در اثر این ماده سمی کشته شده اند و می توان لاشه های آنها را در خیابانهای خان العسل مشاهده کرد.

در این گزارش ذکر شده است: ماده کلر به احتمال زیاد از یک کارخانه سوری-بلغاری در چهل کیلومتری حلب برداشته شده است با این حساب که جبهه النصره از مدتها قبل بر کارخانه تولید مواد شیمیایی که برای تصفیه آب به کار گرفته می شود مسلط شده است.