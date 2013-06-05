15 خرداد ورامین آغاز مبارزات انقلابی در ایران/ از دستگیری مشکی پوشان تا تعداد شهدا

به گزارش خبرنگار مهر از ورامین، قیام 15 خرداد سال 1342 در منطقه ورامین را می توان نقطه عطفی در شکل گیری انقلاب اسلامی دانست که در این رخداد تاریخی عده ای از اهالی شهرستانهای پیشوا و ورامین با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی(ره) به صورت خودجوش با شعار و تظاهرات به سمت تهران در روز 15 خرداد 1342 حرکت کردند که با ممانعت ژاندارمری باقرآباد، عده ای از مردم ورامین در درگیری با مأموران به شهادت رسیدند.

با توجه به این رخداد تاریخی در آستانه 50 سالگی این رویداد به سراغ یکی از فعالان روحانی در جریان قیام 15 خرداد رفتیم؛ شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی از روحانیون قدیمی و مبارز ورامین است که در آن ایام تاریخی نقش بسزایی را در این منطقه ایفا کرد.

حجت الاسلام شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی در سال 1302 متولد شد؛ این روحانی تا کنون یک بار نماز جماعت در مسجد امام حسن مجتبی(ع) محله روغنکشی ورامین در سال 1356 به پا داشته و معتقد است از طریق دین نمی توان ارتزاق کرد.

شغل اصلی حجت الاسلام شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی، کشاورزی و مرغداری است و جزو فارغ التحصیلان و بنیانگذاران حوزه علمیه امام صادق(ع) کنونی در ورامین و حوزه قدیمی است که توسط حجت الاسلام طاهری امام جماعت مسجد خاتم الانبیا(ص) در اواخر دهه 30 در ورامین تأسیس شد؛ ایشان تنها فرد باقی مانده از نسل اول طلاب این حوزه علمیه است.

به مناسبت نیم قرن قیام 15 خرداد 1342 خبرنگار مهر به سراغ حجت الاسلام شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی رفته و گفتگوی تفصیلی با این روحانی 90 ساله ترتیب داده که می خوانید:

حجت الاسلام شیخ فتح الله تاجیک اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در توصیف فضای شهرستان ورامین در صبح 15 خرداد سال 1342 گفت: یک آرامش نسبی در شهرستان حاکم بود و با توجه به اینکه امام(ره) را در شب 15 خرداد دستگیر کرده بودند و به تهران آوردند، مردم صبح 15 خرداد خبر دستگیری ایشان را شنیدند که در نقاط مختلف کشور از جمله ورامین بیشتر تحت تأثیر این جریان قرار گرفت.

منزل آیت الله کمره ای مرکز ارتباطات سیاسی روحانیون و رجال سیاسی بود

وی اضافه کرد: روز صبح 15 خرداد وقتی که خبر دستگیری امام(ره) را شنیدم، ساعت هفت صبح به تهران و به منزل آیت الله محمد کمره ای عزتی رفتم.

این فعال سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: منزل آیت الله کمره ای مرکز ارتباطات سیاسی میان روحانیون و رجال سیاسی بود، وقتی وارد منزل ایشان شدم، مشاهده کردم جمعی از شخصیتهای روحانی، نظامی و سیاسی طرفدار امام(ره) در منزل آیت الله کمره ای جمع شده اند و در حال صحبت پیرامون دستگیری امام خمینی(ره) هستند.

دستگیری مشکی پوشان و مردانی که ریش در صورت داشتند

وی در توصیف فضای شهر تهران گفت: در شهر تهران فضا به قدری نظامی و امنیتی بود که هر کس لباس سیاه بر تن و ریش در صورت داشت، توسط پاسبانان و نیروهای امنیتی دستگیر می شد، از طرفی با توجه به اینکه روز 15 خرداد مصادف با دوازدهم عاشورا بود، تحت تأثیر این مسئله نیز قرار گرفته بود که افراد روحانی و لباس مشکی پوشان را مأموران دستگیر می کردند.

امام خمینی(ره) بحث مقلد و تقلید را کنار زد

حجت الاسلام تاجیک اسماعیلی در ادامه افزود: وقتی خبر به مردم رسید که امام خمینی(ره) دستگیر شده است، مردم حالت جهادی پیدا کردند، چون وقتی امام(ره) آمد، پرچم مبارزه را علیه دستگاه پهلوی بلند کرد و بحث مقلد و تقلید را کنار زد.

وی بیان داشت: وقتی امام(ره) بازداشت شد از علما خواهش کرد با سکوتشان او را یاری کنند که کم کم یک مقدار حرکتهای تند خاموش شد؛ به عنوان اینکه دارند با امام(ره) مذاکره می کنند، امام(ره) را چند وقت در زندان عشرت آباد نگه داشتند و بعداً با عنوان یک تفاهم ایشان را آزاد کردند.

اجرای مجالس عزاداری بعد از قیام 15 خرداد ممنوع شد

این فعال سیاسی و اجتماعی در بیان خاطرات خود به توصیف فضای بعد از قیام 15 خرداد در ورامین پرداخت و گفت: بعد از 15 خرداد سال 1342 در شهرستان ورامین که پیشوا جزئی از آن بود، بیش از دو ماه که از این حادثه تاریخی گذشت، اگر کسی می خواست مجلس ختم بگیرد، شهربانی اجازه نمی داد حتی تا چند روز بعد از این واقعه، اقامه نماز در مسجدهای ورامین تعطیل کردند و اجازه برگزاری مراسم عزاداری محرم نیز ممنوع اعلام شد.

وی در ادامه اضافه کرد: با توجه به فضای بستن مساجد، کسی از روحانیت جرأت نمی کرد به منبر برود که هم بد و بیراه نگوید و هم تعریف نکند.

حجت الاسلام تاجیک اسماعیلی یادآور شد: در همین فضا عده ای از اهالی ورامین به مرگ طبیعی فوت شدند، اما نمی گذاشتند مجلس ختمی برای کسانی که سیاسی هم نبودند، برگزار شود؛ به یاد دارم که برای ختم حاج حسن عطایی از پیشوا، مرا دعوت کرده بودند که به منبر بروم، وقتی که خواستم به منبر بروم یک جمعیت قابل توجهی در صحن امامزاده جعفر(ع) پیشوا جمع شده بود.

وی افزود: در این حین یک آقایی که ژست نظامی داشت به سمت من آمد و گفت: شما دعوت شدید که به منبر بروید؟ حتماً برای خاندان سلطنت دعا کنید، من به حالت خشم به او گفتم: من منبر دستوری نمی روم.

این روحانی مبارز قدیمی ورامین اظهار داشت: یک لحظه آن فرد جا خورد و گفت: هرگونه که خودتان مایلید، من هم با قیافه عبوس به منبر رفتم که بعد از مراسم نهار، ایشان پیش من آمد و گفت: معذرت می خواهم، نمی خواستم به شما دستور بدهم، من سرهنگ جوانشیر هستم، سه روز تمام زحمت کشیده ام از تیمسار صمدیان پور اجازه تشکیل مجلس ختم مرحوم عطایی را بگیرم.

این شاهد و حاضر قیام خونین 15 خرداد 1342 ادامه داد: سرهنگ جوانشیر می گفت: اجازه نمی دادند که مجلسی تشکیل شود و می گفتند شما می خواهید در جایی جمعیتی را جمع کنید که چندی قبل با تیشه، بیل و داس به طرف باقرآباد حرکت کرده اند که به سمت تهران بیایند و علیه خاندان سلطنت قیام کنند.

تنها هفت نفر در قیام 15 خرداد ورامین به شهادت رسیدند

حجت الاسلام تاجیک اسماعیلی در خصوص به شهادت رسیدن عده ای در باقرآباد قرچک گفت: معتقدم در باب به شهادت رسیدن مردمی که در باقرآباد به درجه رفیع شهادت نائل شده اند قدری اغراق بین مردم وجود دارد، زیرا معتقدم به جز هفت نفر، کس دیگری شهید نشد و بقیه افراد تیر خوردند و مجروح شدند؛ آمار بیش از این همه اغراق و دروغ است، به این دلیل که بعد از 15 خرداد کسی ادعا نکرد که کشته داده و افراد هم که تجسس کردند به جز هفت نفر کس دیگری را نیافتند.

دیدار اهالی ورامین با امام خمینی(ره)

وی در ادامه به خاطره دیدار امام خمینی(ره) با مردم ورامین در سال 1342 اشاره کرد و یادآور شد: روزی که ساواک به مدرسه فیضیه حمله کرد، امام خمینی(ره) علیه حکومت موضع گرفت، آن وقت جمعیتی را از ورامین با مینی بوس برای دیدن امام(ره) به قم بردیم، وقتی به دیدار ایشان رفتیم، مردم خمس و زکات سالیانه شان را به علما می دادند.

این فعال سیاسی و اجتماعی اضافه کرد: وقتی نوبت به جمعیت ورامین رسید، عده ای پول دادند، امام(ره) از آن پولهایی که آنها دادند، یک 200 تومانی آن روز را برداشت و اشاره به من کرد و پول را به طلبه ای داد که به من بدهد؛ تشکر کردم و گفتم: آقا خودم خمس و زکات آورده ام و پول امام(ره) را نگرفتم، ایشان دوباره اصرار کرد که پول را بگیرم که با اصرار ایشان آن روحانی به طرف من دوید و گفت: امام(ره) می گویند بگیر که من هم آن پول را گرفتم.

وی در پایان عنوان داشت: قیام 15 خرداد 1342 نقش اصلی را در شکل گیری انقلاب اسلامی ایفا کرد و نقطه آغاز مبارزات در ورامین در آن سال توسط روحانیت مبارز پایه گذاری شد.

گفتگو: احسان تاجیک