به گزارش خبرنگار مهر، چهارمين همايش ملی ادبيات كودك و نوجوان اردیبهشت ماه‌ امسال در شیراز برگزار شد که محور اصلی موضوع آن، تصویرگری کتاب کودک و نوجوان بود. پس از اعلام فراخوان این همایش در سال گذشته، و با پایان فرصت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش، 110 چكيده مقاله به دبیرخانه همایش مذکور رسید كه پس از انتخاب شورای علمی، 90 اصل مقاله به دست داوران نهايی همایش رسيد.

پس از اعمال داوری‌ها، 40 مقاله برگزیده نهایی شدند كه 22 مقاله به صورت سخنرانی و 18 مقاله در قالب پوستر ارائه شدند. با اتمام این همایش قرار شده است آثار برگزیده آن در قالب یک کتاب و یک ویژه‌نامه مجله به چاپ برسند.

به این ترتیب ویژه‌نامه مذکور، ویژه‌نامه تصویرگری در مجله علمی پژوهشی «ادبیات کودک» که توسط دانشگاه شیراز منتشر می‌شود، به چاپ خواهد رسید و بخشی از تولیدات همایش در آن درج خواهد شد. اما انتشار مقالات این جشنواره به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپرده شده و قرار است این نهاد، مقالات را در قالب یک کتاب به چاپ برساند. چهارمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان در بخش‌های مختلفی درخواست مقاله داده بود که یکی از آن‌ها تصویرگری دینی بود و بخش زیادی از مقالات و سخنرانی ارائه شده در همایش را به خود اختصاص داد.

از مواردی که درباره تصویرگری کتاب‌های دینی کودکان در این همایش مطرح شد، دور شدن از کلیشه‌های متداول بود. یکی از موضوعات مهمی که در مقالات و سخنرانی‌های این همایش مطرح شد این بود که دغدغه طرح مسائل دینی برای نویسندگان و تصویرگران در اولویت است و تصویرگری‌ها، از تکنیک فاصله دارند و در سایه دغدغه دینی قرار می‌گیرند. در حالی که تصویرگری‌ها باید تکنیکی‌تر از چیزی که در حال حاضر هستند،‌ باشند.

دست‌اندرکاران برگزاری این همایش و دبیرخانه آن سعی دارند طی چند ماه آینده و در تابستان سال جاری ویژه‌نامه مجله ادبیات کودک و کتاب مقالات چهارمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان را به چاپ برسانند.