چهارمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز چهارمین همایش ملی خود را به «ادبیات کودک و نوجوان و تصویرگری» اختصاص داده و همچنین دومین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر همزمان با همایش چهارم برگزار می‌شود.

از همه استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران قلمرو ادبیات کودک یا حوزه‌های وابسته دعوت می‌شود تا در زمینه‌های مطرح در فراخوان و زمینه‌هایی که به گونه‌ای مستقیم به موضوع اصلی و نیز بخش جنبی همایش پیوند دارند در این رویداد علمی شرکت کنند.

محورهای این همایش عبارتند از: 1- زیبایی شناسی تصویرهای کتاب‌های کودک و نوجوان (زیبایی شناسی تصویر از دید مخاطب، زیبایی شناسی تصویر از دید صاحب نظران، عنصرهای دیداری ( خط، رنگ، شکل و بافت)، طراحی و ترکیب‌بندی عنصرهای دیداری، سبک شناسی (رآلیزم، امپرسیونیزم، اکسپرسیونیزم، سوررآلیزم، هنر قومی، سبک کارتونی، ...) 2- عنصرهای روایت در تصویر شخصیت پردازی در تصویر، صحنه پردازی در تصویر، زاویه دید در تصویر، زمان و حرکت در تصویر و ... 3- تفاوت نقش و ویژگیهای تصویر در کتاب کودک و نوجوان (در کتاب‌هایی با مخاطبان سنی گوناگون) 4- مطالعات میان رشته‌ای (کتاب داستانی تصویری و روان شناسی، کتاب داستانی تصویری و جامعه شناسی، کتاب داستانی تصویری و تعلیم و تربیت و فلسفه، کودک و کتابهای داستانی تصویری)5- انواع کتاب‌های تصویری (داستانی، شعر، شمارآموزها، الفباآموزها، مفهو مآموزها، ...) 6- انواع رابطه میان متن و تصویر (گسترشی، توازی، قرینگی، تضاد، ...) 7- نقد کتاب داستانی تصویری کودکان، مخاطب یا زیبایی (مخاطب و زیبایی)، ملاک‌های نقد کتاب‌های داستانی تصویری، خلاقیت و کتاب‌های داستانی تصویری، آسیب شناسی نقد کتاب‌های داستانی تصویری در ایران 8- شعر و تصویرگری، تفاوت تصویرگری شعر کودک و نوجوان، تفاوت تصویرگری شعر و داستان، تفاوت تصویرگری شعر روایی و داستان، نقد تصویرگری شعر کودک و نوجوان در ایران و آسیب شناسی نقد تصویرگری شعر در ایران 9- ویژگیها و تفاوتهای تصویر در گونه‌های ادبی متفاوت: داستانهای فانتزی، داستان‌های واقع گرا، ادبیات کهن و افسانه‌های عامیانه، بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌ها،

هیچانه‌ها، کتاب‌های ناداستان 10- تصویرگری کتاب‌های دینی، تاریخچه تصویرگری کتاب‌های دینی، مانع‌ها و مشکل‌های تصویرگری کتاب‌های دینی، شیوه‌های به تصویر کشیدن پیامبران و امامان، ایجاد جاذبه در کتاب‌های دینی از راه ارائه تصویر، 11- نقد تصویر در کتابهای درسی 12- تصویرهای کمی کاستریپ‌ها 13- بینامتنیت در تصویرگری 14- فراداستان و کتابهای داستانی تصویری کودکان 15- زبان تلویحی تصویر در کتاب‌های داستانی تصویری کودکان 16- مدیریت هنری، طراحی گرافیک، صفحه‌آرایی 17- کودکان تصویرگر 18- نقش رایانه، عکاسی و سینما در تصویرگری کتاب کودک و نوجوان

19 . پژوهش‌های تطبیقی: تصویرگری در ایران و در دیگر کشورها 20- پژوهش‌های تاریخی: تاریخچه تصویرگری در ایران و جهان 21- تصویرهای کتاب‌های ترجمه شده، تاثیرهای آن / نوع درک مخاطب ایرانی از تصویرهایی با فرهنگ‌های متفاوت، بوم یسازی تصویر 22- کتابهای داستانی تصویری و هویت ملی.

موضوع مقاله‌ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران و یا مقایسه ادبیات کودک ایران با دیگر کشورها (پژوهش‌های تطبیقی) باشد.

موضوع های جنبی همایش هم عبارتند از: 1- روش شناسی ادبیات کودک (روشهای پژوهش در ادبیات کودک) 2- تازه‌های نقد و نظریه ادبیات کودک.

زمانبندی فرستادن چکیده و اصل مقاله‌ها 30 آبان و آخرین زمان برای فرستادن چکیده مقاله‌ها 30 آذر است. زمان دریافت پاسخ هیئت علمی همایش در مورد چکیده‌ها هم 30 بهمن و آخرین زمان برای فرستادن اصل مقاله‌ها 15 اسفند است.

مقاله‌های برتر برای چاپ در مجله «مطالعات ادبیات کودک» داوری می‌شوند.

همه پایان نامه‌های ارشد و دکتری در قلمرو ادبیات کودک که بین سالهای 1384 تا پایان دی ماه 1391 منتشر یا دفاع شده باشند و در جشنواره پیشین مرکز (اردیبهشت 1389) شرکت نکرده باشند، میتوانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین پایاننامه کنند. داوطلبان باید 2 نسخه از پایان نامه خود را که تا تاریخ 15 بهمن 89 دفاع شده، به دبیرخانه جشنواره بفرستند. موضوع پایان نامه ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران و یا مقایسه ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهشهای تطبیقی) باشد.

همچنین شرکت همزمانِ پایان نامه در جشنواره پژوهش و ارائه مقاله برآمده از آن در همایش امکانپذیر است.

نشانی پستی دبیرخانه همایش و جشنواره صندوق پستی 1848 - 71345، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز است.