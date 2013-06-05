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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

بیانیه ارتش سوریه درباره القصیر/ جنگ علیه تروریستها ادامه خواهد یافت

بیانیه ارتش سوریه درباره القصیر/ جنگ علیه تروریستها ادامه خواهد یافت

ارتش سوریه با صدور بیانیه ای با اشاره به پاکسازی این شهر از وجود گروههای مسلح تکفیری، خواستار بازگشت ساکنان القصیر به آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از مردم القصیر می خواهیم با توجه به بازگشت امنیت به شهر به خانه هایشان بازگردند.

در این بیانیه آمده است: جنگ ما علیه تروریسم ادامه پیدا خواهد کرد و کسانی که تسلیم شوند و سلاح خود را بر زمین بگذارند، مورد عفو قرار خواهند گرفت.

ارتش سوریه بیان کرد: این پیروزی پیام آشکاری به دشمنان سوریه که در راس آنها رژیم صهیونیستی قرار دارد، است.

در این بیانیه آمده است: اسنادی در القصیر به دست آمده که دخالت برخی طرفهای منطقه ای،عربی و خارجی در اقدامات تروریستی علیه سوریه را نشان می دهد.

ارتش سوریه بیان کرد: در جریان عملیات در شهر القصیر، تعداد زیادی از تروریستها کشته، برخی زخمی شده اند و برخی پا به فرار گذاشته اند.

در این بیانیه آمده است: سیطره ارتش بر القصیر پس از یک عملیات موفق و دقیق حاصل شد.

کد مطلب 2070031

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