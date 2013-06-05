بیانیه ارتش سوریه درباره القصیر/ جنگ علیه تروریستها ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از مردم القصیر می خواهیم با توجه به بازگشت امنیت به شهر به خانه هایشان بازگردند.

در این بیانیه آمده است: جنگ ما علیه تروریسم ادامه پیدا خواهد کرد و کسانی که تسلیم شوند و سلاح خود را بر زمین بگذارند، مورد عفو قرار خواهند گرفت.

ارتش سوریه بیان کرد: این پیروزی پیام آشکاری به دشمنان سوریه که در راس آنها رژیم صهیونیستی قرار دارد، است.

در این بیانیه آمده است: اسنادی در القصیر به دست آمده که دخالت برخی طرفهای منطقه ای،عربی و خارجی در اقدامات تروریستی علیه سوریه را نشان می دهد.

ارتش سوریه بیان کرد: در جریان عملیات در شهر القصیر، تعداد زیادی از تروریستها کشته، برخی زخمی شده اند و برخی پا به فرار گذاشته اند.

در این بیانیه آمده است: سیطره ارتش بر القصیر پس از یک عملیات موفق و دقیق حاصل شد.