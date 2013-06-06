آسمان همدان میزبان اجباری گرد و غبار/ ریزگرد ها طول عمر را کاهش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه گرد و غبار در اولین ماههای سال جدید بر آسمان همدان سایه گستراند انتظار می‌رفت این پدیده روز به روز کاهش داشته باشد اما بر خلاف تصورها علاوه بر اینکه شاهد این کاهش نبودیم بلکه گسترش این پدیده را مشاهده کردیم.

با توجه به اینکه پدیده گرد و غبار کیفیت هوا و همچنین عمق دید را کاهش می دهد و ممکن است اثرات مخربی را بر سلامت انسان داشته باشد، چگونگی کاهش اثرات ناشی از آن بر سلامت انسان امری شایان توجه است.

همچنین باید گفت پدیده گرد و غبار یک رویداد طبیعی است و در بخش هایی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابان های وسیع مانند بیابان های واقع در عربستان، عراق، سوریه و همچنین ایران است ایجاد می شود.

دخالت های انسان در محیط زیست احتمال بروز پدیده گرد و غبار را افزایش می دهد

با توجه به اینکه دوره های خشکسالی طولانی مدت و همچنین دخالت های غیر اصولی انسان در محیط زیست می تواند احتمال بروز پدیده گرد و غبار را افزایش دهد، بی توجهی هرچه بیشتر انسان به حفاظت از محیط زیست خود می تواند باعث افزایش بروز اثرات مخربی بر سلامت انسان به خصوص افراد دارای مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، کودکان و همچنین سالخوردگان شود.

در این راستا با کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان به گفتگو نشستیم.

مهدی خدابخشی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کاملا متفاوت هستند و از ذرات درشت و غیر قابل تنفس تا ذرات ریز و قابل تنفس تشکیل می شوند.

وی در ادامه افزود: ذرات درشت گرد و غبار حداکثر می توانند به داخل بینی، دهان و حلق راه پیدا کنند، ولی ذرات ریز به اعماق بیشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه نفوذ می کنند.

کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به اینکه ذرات ریز گرد و غبار دارای اثراتی بر سلامت انسان است بیان داشت: بیشتر ذراتی که در پدیده گرد و غبار حضور دارند درشت و غیر قابل تنفس است.

خدابخشی در ادامه افزود: در مورد بیماران تنفسی مانند مبتلااین به آسم و آمفیزم همین ذرات درشت نیز ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.

ذرات گرد و غبار اثرات مخربی را بر سلامت انسان ایجاد می کند

وی با اشاره به اثرات تماس با گرد و غبار هوا بر سلامت افراد اظهار داشت: عمده ترین نشانه هایی که در زمینه پدیده گرد و غبار در بین افراد مشاهده می شود تحریک چشم ها و راه های هوایی فوقانی بدن است.

کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان همچنین بیان داشت: قرار گرفتن گروه های حساس و در معرض خطر اعم از نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماری های تنفسی مانند آسم و برونشیت و همچنین بیماران قلبی و عروقی، در معرض گرد و غبار می تواند باعث تشدید واکنش های حساسیتی و حملات آسم، ایجاد مشکلات تنفسی حاد و افزایش بیماری های قلبی و عروقی شود.

قرار گرفتن افراد در معرض گرد و غبار هوا طول عمر را کاهش می دهد

خدابخشی در ادامه افزود: قرار گرفتن افراد در معرض گرد و غبار هوا طول عمر را نیز کاهش می دهد.

وی اظهار داشت: در زمان بروز پدیده گرد و غبار گروه های حساس و در معرض خطر باید از فعالیت در خارج از منزل و در هوای آزاد خودداری کنند.

کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان در ادامه افزود: بهتر است بیماران تنفسی نیز در زمان بروز پدیده گرد و غبار از انجام ورزش های سنگین خودداری کنند.

در صورت امکان در اماکن اداری از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود

خدابخشی بیان داشت: در صورت افزایش آلاینده های هوا افراد بایستی با بستن در و پنجره ها در منزل و یا محیط های بسته قرار گیرند و در صورت امکان در اماکن اداری از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود.

وی با اشاره به آثار مخرب پدیده گرد و غبار بر سلامت انسان گفت: اگر پس از بروز این پدیده نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه، خس خس کردن و درد های قفسه سینه مشاهده شد در صورت برطرف نشدن نشانه ها باید سریع به پزشک کرد.

در زمان بروز پدیده گرد و غبار در هوا میزان دید به سرعت کاهش می یابد

کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان با بیان اینکه در زمان بروز پدیده گرد و غبار در هوا میزان دید به سرعت کاهش می یابد، اظهار داشت: با توجه به اینکه کاهش عمق دید بر توان بینایی چشم اثر می گذارد در صورت مواجه شدن با این شرایط در حین رانندگی باید آهسته تر رانندگی و در صورت لزوم تا برطرف شدن شرایط حاد اتومبیل را در نقطه امنی متوقف کرد.

خدابخشی در ادامه افزود: در صورتیکه اتومبیل دارای تهویه مطبوع باشد باید آن را در وضعیت چرخش مجدد هوا قرار داد تا میزان گرد و غبار ورودی به اتومبیل کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به کاهش اثرات جانبی ناشی از پدیده گرد و غبار بیان داشت: در زمینه کاهش تماس با گرد و غبار هوا در محیط زندگی انجام نظافت روزانه امری شایان توجه است.

استفاده از ماسک های کاغذی معمولی و دستمال در برابر ریز گرد ها توصیه نمی شود

کارشناس کنترل آلودگی هوا مرکز بهداشت استان همدان با بیان اینکه استفاده از ماسک های کاغذی معمولی و دستمال در برابر ورود ریز گرد ها به سیستم تنفسی توصیه نمی شود، اظهار داشت: استفاده از ماسک های ویژه و مخصوص در زمینه جلوگیری از ورود ریز گرد ها در هوا می تواند تا حدی مناسب باشد.

خدابخشی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه گروه های حساس و در معرض خطر در زمان بروز پدیده گرد و غبار بهتر است از فعالیت در خارج از منزل خودداری کنند، بیان داشت: استفاده از ماسک های مخصوص نیز فقط برای افراد سالم که ناچار به فعالیت در محیط های باز هستند توصیه می شود.

بر اساس مباحث عنوان شده در زمینه آثار مخرب پدیده آلودگی هوا که ناشی از افزایش ریز گرد ها و آلاینده ها است و به وفور در کشور و همچنین در استان همدان نیز دیده می شود، می توان با رعایت مولفه های بهداشتی از بروز آثار مخرب این پدیده تا حدی جلوگیری به عمل آورد.