به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات والیبال لیگ جهانی که از جمعه گذشته با برگزاری یک دیدار از گروه C آغاز شد، روز جمعه با برگزاری یک دیدار دیگر از این گروه پیگیری می‌شود که طی آن کانادا به مصاف پرتغال خواهد رفت. همزمان تیم‎های گروه A و B این مسابقات نیز دیدارهای خود را در این رقابت‌ها آغاز می‌کنند.

به واقع با آغاز دیدارهای این دو گروه، لیگ جهانی 2013 والیبال شکل حساس و جدی‎‌تری به خود می‎گیرد چون دوازده تیمی که گروه A و B را تشکیل داده‌اند، رنکینگ بالاتری دارند و رقابت میان آنها تعیین کنند چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی خواهد بود. از هر یک از گروه‎های A و B دو تیم راهی این مرحله می‌شوند.

ایران یکی از تیم‎هایی است که دیدارهای خود را از روز جمعه آغاز می‌کند. تیم ملی والیبال کشورمان که برای نخستین‌بار در رقابت‌های لیگ جهانی شرکت می‌کند، روز جمعه در گروه B این مسابقات به مصاف روسیه می‎رود که عنوان قهرمانی المپیک را در اختیار دارد و دو سال پیش هم قهرمان این لیگ جهانی 2011 شد. این دیدار ساعت 19:30 (به وقت ایران) برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهایی که در چارچوب بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ جهانی روز جمعه برگزار می‌شود، به این شرح است:

جمعه 17 خردادماه

گروه A

* آمریکا - آرژانتین

* فرانسه - بلغارستان

* لهستان - برزیل

گروه B

* روسیه - ایران

* ایتالیا - آلمان

* کوبا - صربستان

گروه C

* کانادا – پرتغال