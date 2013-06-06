به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات والیبال لیگ جهانی که از جمعه گذشته با برگزاری یک دیدار از گروه C آغاز شد، روز جمعه با برگزاری یک دیدار دیگر از این گروه پیگیری میشود که طی آن کانادا به مصاف پرتغال خواهد رفت. همزمان تیمهای گروه A و B این مسابقات نیز دیدارهای خود را در این رقابتها آغاز میکنند.
به واقع با آغاز دیدارهای این دو گروه، لیگ جهانی 2013 والیبال شکل حساس و جدیتری به خود میگیرد چون دوازده تیمی که گروه A و B را تشکیل دادهاند، رنکینگ بالاتری دارند و رقابت میان آنها تعیین کنند چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی خواهد بود. از هر یک از گروههای A و B دو تیم راهی این مرحله میشوند.
ایران یکی از تیمهایی است که دیدارهای خود را از روز جمعه آغاز میکند. تیم ملی والیبال کشورمان که برای نخستینبار در رقابتهای لیگ جهانی شرکت میکند، روز جمعه در گروه B این مسابقات به مصاف روسیه میرود که عنوان قهرمانی المپیک را در اختیار دارد و دو سال پیش هم قهرمان این لیگ جهانی 2011 شد. این دیدار ساعت 19:30 (به وقت ایران) برگزار میشود.
برنامه دیدارهایی که در چارچوب بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ جهانی روز جمعه برگزار میشود، به این شرح است:
جمعه 17 خردادماه
گروه A
* آمریکا - آرژانتین
* فرانسه - بلغارستان
* لهستان - برزیل
گروه B
* روسیه - ایران
* ایتالیا - آلمان
* کوبا - صربستان
گروه C
* کانادا – پرتغال
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