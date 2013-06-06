اقتدار و موفقیت های انقلاب اسلامی ایران نتیجه وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر پنج شنبه در نشست علمای شیعه و اهل سنت استان با عنوان" وحدت اسلامی، بصیرت انقلابی و اطاعت از رهبری اظهارکرد: امام خمینی(ره) ناجی و احیاگر مجدد اسلام ناب در عصر حاضر است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) منادی وحدت در عصر حاضر و امروز رهبر معظم انقلاب منادی این وحدت است، بیان داشت: امام خمینی و رهبر معظم انقلاب توصیه بر تبیین و تحقق درست وحدت در جامعه دارند.

وی با اشاره به اینکه ما یک امت واحده هستیم، بیان کرد: این غوغای ساختگی استعمار و دشمنان کینه توزدر بیان مباحث واهی است و هیچ مشکلی بین مسلمانان نیست.

وی گفت: وقتی نظام با چالشی مواجه می شود سرنخ آن در دست دشمن کینه توز است که همه باید با وحدت از نظام و ولایت فقیه پشتیبانی کنند.

وی با تاکید بر اینکه بیداری های اسلامی در منطقه و جهان نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران و وحدت بین مسلمین در کشور است، عنوان کرد: اگر به این وحدت خدشه ای وارد شود تمامی مسلمین جهان و حتی جهان بشریت متضرر می شوند.

وی تصریح کرد: امروز اقتدار، اعتبار و موفقیت های نظام مرهون تفکر ناب امام(ره) و وحدت بین مسلمانان است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: لازمه اداره حکومت صالح، وحدت و همدلی در جهت توسعه ارزشهای انسانی و اسلامی است.

وی اظهار داشت: با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران بسترهای مناسبی در کشورهای اسلامی فراهم شد تا امت واحده اسلامی محقق شود.

انتخابات مظهر وحدت ملی است

رشید انتخابات را مظهر وحدت ملی دانست و افزود: انتخابات ایران آزادترین، سالم ترین و کیفی ترین انتخابات در جهان است.

وی به چالش کشاندن انتخابات در کشور را از توطئه های دشمنان عنوان کرد و ادامه داد: انتخابات یک فرصت طلایی برای نمایش وحدت بین مسلمانان است.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات 24 خرداد ملت ایران حماسه ای بزرگ خلق خواهند کرد که در تاریخ جاودانه شود، تصریح کرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از پیام های انقلاب اسلامی ایران بود که امروز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در گرو حضور پرشور مردم در انتخابات است.

وی با بیان اینکه ضامن ثبات و موفقیت های انقلاب در در عرصه های مختلف حضور گسترده مردم در انتخابات است، ادامه داد: دشمنان درصدد هستند این انتخابات با حضور کمرنگ مردم ایران برگزار شود بنابراین مردم ایران بار دیگر با حضور حداکثری، توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

استاندار خراسان جنوبی به همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات شوراها نباید تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.

رشید گفت: پنج هزار و 381 نفر در انتخابات شوراهای اسلامی خراسان جنوبی تائید صلاحیت شده اند که با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی قانون گرایی، سلامت انتخابات و حفاظت از آری مردم را از وظایف مسئولان دانست و گفت: انتخابات تبلور اراده مردم است و باید زمینه حضور آن را در پای صندوق های رای فراهم کنیم.