احترام به مشترکات دینی از راه های مهم دستیابی به وحدت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی غلام حیدر فاروقی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست بزرگ علمای شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون در خصوص وحدت بسیار صحبت و مقالات زیادی نوشته شده است، اظهارکرد: باید راه های عملی و اجرایی برای رسیدن به وحدت واقعی را ارائه کنیم.

وی ادامه داد: اگر راه های عملی وحدت را دنبال کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه در قرآن نیز تاکید زیاد بر وحدت بین مسلمین و امت واحده شده است، تصریح کرد: ملاک برتری بین انسانها تقوا است و همه مسلمانان در آداب و اخلاق منسجم هستند.

وی با بیان اینکه برای تحقق وحدت واقعی باید بر مشترکات دینی بین مسلمین تکیه شود، بیان داشت: پیامبر گرامی اسلام منادی وحدت بوده اند.

امام جمعه اهل سنت بیرجند تصریح کرد: قرآن و سنت پیامبر بهترین الگو برای ما در جهت تحقق وحدت عملی است.

وی با تاکید بر اینکه باید سیره رسول خدا را به عنوان الگو قرار دهیم، افزود: دومین عنصر اخوت اسلامی محبت بین مسلمانان است و تا زمانی که محبتی بین مسلمانان نباشد اجتماع جسم ها منجر به وحدت نمی شود.

وی با اشاره به اینکه اجتماع قلوب وحدت واقعی را تحقق می بخشد، تصریح کرد: کمترین درجه محبت دو مسلمان این است که حداقل در قلب مسلمانان نسبت به یکدیگر بخل، کینه و حسادت وجود نداشته باشد.

مولوی فاروقی با اشاره به اینکه عمل به دستورات خدا و پیغمبر وحدت بخش است، عنوان کرد: اگر پای بند به دستورات اسلام باشیم دشمن هرگز نمی تواند با نقشه های پلید خود در جامعه اسلامی اختلاف ایجاد کند چرا که یکی از نقشه های پلید دشمن از صدر اسلام تاکنون تفرقه افکنی بین مسلمانان است.

وی تعامل را از دیگر عناصر وحدت عملی دانست و گفت: همچنین احترام گذاشتن به مقدسات یکدیگر یکی از راههای مهم وحدت اجتماعی است.

مولوی فاروقی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمین برای رسیدن به اهداف پلید خود است، عنوان کرد: وظیفه علما از هر زمان دیگری خطیر تر است و نگذارند عده ای با هر عنوانی بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.