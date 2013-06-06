به گزارش خبرگزاری مهر، "از دیدار با قهرمان المپیک چه احساسی دارید"؟، این نخستین پرسش خبرنگاران روسی از سرمربی تیم ملی والیبال در نشست خبری پیش از دیدار با روسیه بود که شامگاه پنجشنبه برگزار شد. ولاسکو در پاسخ به این پرسش اظهارداشت: ایران نخستین‌بار است که در لیگ جهانی شرکت می‌کند. دیدار با قهرمان المپیک می‌تواند شروع خوبی باشد که با قرارگرفتن در آسیا فرصت بازی کردن با تیم‌های اروپایی را پیدا نمی‎کند.

وی ادامه داد: من مطمئنم بازیکنانم چیزهای خوبی از بازی با روسیه یاد می‌گیرند و می‌خواهیم از این دو بازی لذت بیریم. برای ما در نخستین سال حضور در لیگ جهانی مهم یادگیری است. خوشحالم که بازیکنانم سرشار از انگیزه‌اند و به نوعی انگیزه‎شان زیادی بالاست.

ولاسکو تصریح کرد: این بازی فرصت خوبی است تا بازیکنان ایران با سرویس‌های پرشی با قدرت بیشتر آشناتر شوند. چرا که چنین سرویس‌هایی در لیگ باشگاه‎های ایران کمتر زده می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه " چه احساسی از آمدن به روسیه دارید"؟، گفت: نخستین‌بار نیست که به روسیه سفر می‌کنم . من در دوران "پلاتانوف" هم به روسیه آمدم و از ساوین هم خیلی چیزها یاد گرفتم. البته برای نخستین‌بار است که به کالینگراد سفر می‌کنم و می‌خواهم ببینم شاگردانم در مقابل تیم پرقدرت روسیه چگونه ظاهر خواهند شد.

ولاسکو در بخشی از کنفرانس خبری مروری بر موقعیت والیبال در ایران داشت و یادآور شد: مردم ایران علاقه خاصی به والیبال دارند و ایران لیگ خوب و بازیکنان خوبی هم دارد. متاسفانه در خیلی از کشورها بدلیل مسائل سیاسی از موقعیت ممتاز والیبال ایران بی‌خبرند و لیگ جهانی فرصت خوبی برای آشنایی هر چه بیشتر مردم جهان با والیبال ایران است.

به گزارش مهر، دیدار نخست تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب مسابقات لیگ جهانی 2013 ساعت 19:30 روز جمعه در کالینگراد برگزار می‌شود.



