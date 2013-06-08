خروج ریزگردها از استان کرمانشاه

<p> مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین بررسی نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای، طی 24 ساعت آینده شرایط نسبتاً ناپایداری بر جو منطقه حاکم خواهد شد.</p> <p> وی افزود: این پایداری به تناوب به تدریج به سمت تشکیل توفان های گردوخاک بر روي صحاري كشور عراق می شود و اين وضعيت، در بعضی ساعات سبب وزش باد و مجددا غبارآلود شدن هوا در اواخر روز یک شنبه بویژه در نواحی مرزی و غربی استان خواهد شد.</p> <p> میلادی ادامه داد: به دنبال این شرایط از بعدازظهر فردا تا روز دوشنبه، هوای استان صاف همراه با غبار رقیق و در بعضی ساعات برای نواحی مرزی و غربی با احتمال افزایش غبار پیش بینی می شود.</p> <p> مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان، هوای اکثر مناطق استان طی 24 ساعت آینده را صاف، کم و بیش غبار آلود و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش غبار پیش بینی کرد.</p>

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