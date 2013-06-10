خیرین منشاء برکت و پیشرفت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کتابی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل خیر آموزش عالی، دکتر آرزه‌گر در پردیس خواهران دانشگاه کاشان، نقش خیرین را در توسعه کشور در تمامی عرصه‌ها حایز اهمیت دانست و اظهار داشت: یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌ها در کشورمان، حضور و مشارکت خیرین و واقفان در تمامی عرصه‌هاست.

وی از تلاش و مشارکت خیرین آموزش عالی در دانشگاه کاشان قدردانی کرد و افزود: توسعه فضاهای کالبدی و ارتقاء سطح علمی این دانشگاه مرهون تلاش و همت خیرین است.

وی با بیان اینکه شهرستان کاشان گنجینه‌ای از ذخایر انسانی و خیرین را داراست خاطرنشان کرد: بایستی مسیر را برای حضور بیشتر خیرین فراهم کنیم.

مدیرعامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان نیز در این مراسم، هدف از تشکیل این ستاد را، ثبت و ضبط آثار و فعالیت‌های خیرین ذکر کرد و گفت: نیت فرد خیر ارزشمند و گرانبهاست.

محمد الماسی اظهار داشت: یکی از جنبه‌های اساسی وقف در جامعه اسلامی نقش وقف در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ارزش‌های الهی و معنوی است.

وی با قدردانی از دکتر آرزه گر در ساخت مجموعه ورزشی و مفروش شدن مسجد پردیس خواهران این دانشگاه به یادبود مرحومه نسرین سادات آرزه‌گر بیان داشت: آثار خیر این بزرگوار علاوه بر کاشان در دیگر شهرهای کشور نیز باقی و جاری است.

الماسی از تشکیل کمیته بانوان ستاد توسعه در آینده ای نزدیک در دانشگاه کاشان خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این کمیته نیز با کمک بانوان خیر تاثیر بسزایی در توسعه علمی و فرهنگی این دانشگاه دارد.

به گزارش مهر، در این مراسم از زحمات خانواده دکتر آرزه گر در توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه کاشان تقدیر شد.