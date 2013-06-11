به گزارش خبرنگار مهر، با شروع تبلیغات رسمی کاندیدا ی شورای شهر اراک که از 16 خرداد ماه آغاز شده است تبلیغات رسمی کاندیداهای شورای شهر و روستای استان مرکزی نیز با شور و حرارت بسیار در حال برگزاری است.

در جای جای شهر و اماکن عمومی و خصوصی گرفته عکسهایی رنگ و وارنگ با شعارهای قشنگ و گاه باورنکردنی خودنمایی می کند شعارهایی که گاهی تنها در حد شعار روی کاغذهای تبلیغاتی جاخوش می کند و گاهی همین شعارهای به ظاهر قشنگ و به باطن توخالی زمینه ورود یک نفر را به شوراهای شهر و یا حتی به کرسی های بالاتر فراهم می کند.

فارغ از اینکه این شعارها تا چه حد به منصه ظهور و بروز برسد این شعارها گاهی از اختیارات شوراهای شهر خارج است و تنها در تبلیغات نوشته می شوند بدون اینکه کسی اعتراضی بکند که آیا افزایش یارانه ها از وظایف شوراهای شهر است که کاندیدا این شعار را می دهند؟

دکتر محسن ایزدیار از اساتید دانشگاه با انتقاد از شعارهای گاها توخالی کاندیداهای شورای شهر به خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر بازار شعار داغ است و شعارهایی مطرح می شود که در حوزه اختیارات شوراها نیست.

نباید اجازه بدهیم که احساس مردم به بازی گرفته شود

وی با بیان اینکه شوراها باید طبق 34 ماده ای که در اختیار آنها گذاشته می شود انجام وظیفه کنند تصریح کرد: کاندیدایی شعار افزایش یارانه ها را می دهد و بدون اینکه توجهی کند که ایشان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده که این شعارها را به مردم می دهد.

دکتر ایزد یار با تاکید بر اینکه هرچقدر دروغ بزرگتر شود گاهی باور آن نیز نزد مردم راحت تر می شود اظهارداشت: نباید اجازه بدهیم که احساس مردم به بازی گرفته شود.

دکتر علی اکبر کریمی شهردار سابق شهر اراک نیز با بیان اینکه شوراهای شهر باید همواره منافع عمومی مردم را به منافع شخصی خود ترجیح دهند گفت: در شورای سوم به دلیل عمل نکردن همین شعارها با مشکلاتی همراه بودیم.

وی با بیان اینکه در وهله اول افرادی باید در شورا انتخاب شوند که علاوه بر سلامت و پاکدستی، شهر به تخصص آنها نیاز داشته باشد افزود: مردم کلان شهر اراک به کسانی نیاز دارند که سلامت و کارآمدی وتخصص و تجربه کار گروهی داشته باشد چراکه در شورای سوم مردم از عدم افرادی که این شاخص را نداشتند ضربه خوردند و مشکلاتی که در شهرداری و شورا بوجود آمد باعث شد اعتماد مردم از این نهاد سلب شود.

شوراهای شهر باید همواره منافع عمومی مردم را به منافع شخصی خود ترجیح دهند

دکتر کریمی با بیان اینکه وظایف و اختیاراتی که برای شورای شهر دیده شده است گسترده تر از شهر و شهرداری است تصریح کرد: در شورای سوم 7 ساله کسانی شورا را مدیریت کردند که یک نفر نیروی فنی و مهندسی در آن وجود نداشت و در هیچ یک از زیربخش های عمران و شهرسازی، ترافیک و حمل و نقل، امور مالی،حقوقی و مدیریتی که از معضلات مردم شهر است در ترکیب شورا یافت نمی شد که یک نقص برای شورا بود.

این شعارهای کاندیدا در حالی مطرح می شود که به گفته علی نصراللهی مدیر سابق امور مالی شهرداری اراک، این شهر کلکیسونی از مشکلات دارد.

این شعارها تنها برای رای آوری و راهیابی به چهارمین شورای شهر مطرح می شود

وی با بیان اینکه در حالیکه برخی از کاندیدا شعارهای شهر پاک و سالم می دهند اما پوسترهای خود را بی توجه به زیبایی و پاکیزکی شهر در هر مکانی نصب می کنند افزود: این شعارها تنها برای رای آوری و راهیابی به چهارمین شورای شهر مطرح می شود.

شهری بسازیم پاک، شایسته نام اراک، توسعه همه جانبه کلان شهر اراک با نگاهی نو، شهرمان را با هم بسازیم، رای تو، سعی من، آینده شهرمن، شعاری ندارم اراک را دوست دارم، این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند، آبادانی شهرمفاخر ایران در انتظار مشارکت مردم و یک تصمیم برای تغییر ساختار شهری کافیست تنها گوشه ای از هزاران شعار کاندیدای چهارمین شورای شهر اراک است که بی توجه به مشکلات واقعی کلان شهری چون اراک در تبلیغات انتخاباتی مطرح می شود و این شعارهای بدون تضمین شاید تنها بتواند ورود یک نفر را برای شورا ضمانت کند تا ضامنی باشد برای توسعه و حل مشکلات مردم.



گزارش: سمیه بصیرت