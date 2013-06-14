جمعه موعود فرا رسید/آغاز حماسه سیاسی در استان امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، لحظه شماری برای آغاز یازدهمین دوره رفراندوم ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به پایان رسید و امروز جمعه 24 خرداد 1392 استان مرکزی استان امام (ره) نیز همچون سایر نقاط ایران سرافراز در انتظار خلق حماسه سیاسی مردمی است که همواره لبیک به فرامین ولی فقیه را در اولویت کارهای خود قرار داده اند.

در حالی که همه آغاز رای گیری و حضور مردم پای صندوق های رای را طبق اعلام وزارت کشور 8 صبح می دانستند اما حضور مردم در شعب اخذ رای از ساعات اولیه صبح و قبل از ساعت رسمی شروع انتخابات آب سردی بود که بر روی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران ریخته شد.

امروز همه می آیند....پیر و جوان...زن و مرد و پزشک و کارگر...صنعتگر و ورزشی، خانه دار و معلم هرکس به نوعی در برابر خون شهدا، سفارشات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و رهبرانقلاب احساس تکلیف می کند.

امروز روز ترسیم سونوشت ایران است

شرکت در انتخابات و لبیک به فرمان رهبری پیر و جوان نمی شناسد این حرف بلقیس خدارحمی است پیرزن اراکی که قبل از شروع ساعت رسمی رای گیری با در دست داشتن شناسنامه اش به یکی از شعب اخذ رای این شهر آمده بود.

این شهروند سالخورده اراکی با بیان این که از ابتدای پیروزی انقلاب در تمامی انتخابات کشور شرکت کرده معتقد است شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی واجب مثل نماز است.

یکی دیگر از شهروندان اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز روز انتخاب یک رئیس جمهور یا یک شورای اسلامی شهر و روستا نیست بلکه روز ترسیم سرنوشت انقلابی است که برای آن خونهای بسیاری دادیم.

علی سجادی افزود: ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی خونهای فراوانی داده و همه ملت در برابر خون شهیدان مسئول اند.

وی با بیان اینکه نیامدن پای صندوق های رای دهن کجی به آرمان های امام و شهداست گفت: امروز باید همه کسانی که غیرت ایرانی دارند پای صندوق های رای حاضر شوند.

امروز روز تسویه حساب با کسی نیست بلکه روز اقتدار ایران است

فاطمه فراهانی نیز دیگر شهروند اراکی که به همراه جمعی از دوستان دانشگاهی خود در این رفراندوم بزرگ ملی شرکت کرده بود به مهر گفت: امروز روز تسویه حساب با کسی نیست بلکه امروز روز اقتدار ایران است، روزی که باید فارغ از اندیشیدن به هرگونه مشکل اقتصادی و ...تنها به فکر نظامی باشیم که ریشه کنی آن بزرگترین آروزی دشمنان است.

این دانشجوی اراکی ادامه داد: دانشجویان ایران اسلامی امروز در خط مقدم جبهه ای هستند که دشمن گمان می کند راه پیروزی اش از آن می گذرد.جایی که باید با هوشیاری و دقت دانشجویان بار دیگر پوزه دشمن را به خاک مالید.

حاج حسن باقری هم پدر شهیدی بود که امروز علیرغم بیماری خود را پای صندوقهای رای رسانده و معتقد است باید تا پای مرگ به ارزشهای انقلاب پایدار بود.

این پدر شهید که 86 ساله است و به گفته خودش داغی هجر فرزندش را هنوز بر سینه پردردش دارد به مهر گفت: داغ فرزندم را با حضور در پای صندوق های رای برای دشمنان نظام جبران می کنم و می دانم این حضور چه دردی برای قاتلین فرزندان انقلاب دارد.

۲۰ هزار عامل اجرايي در برگزاري انتخابات

رييس ستاد انتخابات استان مركزي نیز با بیان اینکه يك هزار و پنج شعبه اخذ راي شامل ۴۸۰ شعبه شهري و ۴۹۲ شعبه روستايي ثابت براي اين انتخابات داير شده و مابقي نيز سيار است گفت: ۲۰ هزار عامل اجرايي در برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين استان فعاليت دارند.

ابوالقاسم نصراللهي با تاکید بر حضور گسترده مردم و شکست دشمنان ادامه داد: شش هزار عامل نظارتي و يكهزار و ۵۰۰ بازرس بر حسن برگزاري اين انتخابات نظارت خواهند كرد.

گزارش: فاطمه عسگری نیا