به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی تیوی، این اثر که تاکنون در جایی منتشر نشده توسط شارلوت برونته در زمانی که او در بروکسل زندگی می‌کرد، نوشته شده بود.

بنیاد شارلوت برونته این مقاله را که تا سال 2012 کشف نشده بود، به مبلغ 50 هزار پوند خریداری کرد.

به گفته کارشناسان دستخط این مقاله ثابت می‌کند که توسط شارلوت برونته نوشته شده است.

این مطلب روی دو طرف کاغذ، به زبان فرانسوی و برای کنستانتین لجر معلم زبان فرانسوی او نوشته شده است.

شارلوت برونته متولد ۲۱ آوریل ۱۸۱۶ در تورنتون انگلستان خالق رمان مشهور «جین ایر» است.