به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلي گودرزي در ادامه گفت: در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد متهم بوته‌هاي خشخاش را به طرز ماهرانه اي در محوطه گاوداري خالي از دام كه هيچ ترددي در محل وجود نداشته كشت و توسط همدستش باخودرو جمع آوري شير خانگي اقدام به توزيع مواد مخدر کرده است.

دستگيري فروشنده داروهاي غيرمجاز در استان مركزي

رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي از دستگيري فروشنده داروهاي غير مجاز خبر داد و گفت: وي در پوشش فروش ابزارآلات به صورت دست

فروشي اقدام به فروش داروهاي غير مجاز و قاچاق مي كرده كه با هماهنگي مقام قضايي در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد.



سرهنگ عباسي گفت: در ادامه تحقيقات و در بازرسي از منزل وي تعدادي لوازم دفاع شخصي از جمله تعداد 6 تيغه چاقو و قمه و تعداد بيش از 2 هزار عدد انواع داورهاي غير مجاز و قاچاق كشف و ضبط شد و متهم به همراه تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.

پلمپ واحد هاي صنفي متخلف در شهرستان دليجان

سرهنگ حمزه امين نژاد فرمانده انتظامي شهرستان دليجان با اشاره به اینکه در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و نظارت بر واحد هاي صنفي و گزارش مردمي مبني بر اينكه تعدادي از واحد هاي صنفي فعاليت غير مجاز داشته وفاقد پروانه كسب مي باشند، گفت: در همین راستا 7 واحد صنفی متخلف در دلیجان پلمپ شد.

كشف 60 كيلوگرم ترياك در استان مركزي

جانشين فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت:در مهمترين عمليات صورت گرفته و در چند روز گذشته، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دليجان ه يك دستگاه خودروي سواري مظنون و با متوقف کردن خودرو 40 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط شد.

سرهنگ ايرج كاكاوند در ادامه به كشف بيش از 20 كيلوگرم ترياك در شهرستان هاي استان نيز اشاره كرد و افزود: كشف بيش از 6 كيلوگرم ترياك از اعضاي يك باند خانوادگي قاچاق مواد مخدر در خنداب، نیز خبر داد و افزود: كشف 4 كيلوگرم ترياك از يك زوج توزيع كننده مواد مخدر و كشف 4 كيلو و 340 گرم ترياك از دو قاچاقچي مواد مخدر در اراك، كشف 3 كيلوگرم ترياك از 2 قاچاقچي مواد مخدر در خمين و كشف 3 كيلوگرم ترياك در شازند از جمله اقدامات صورت گرفته در امر مبارزه با مواد مخدر طي چند روز گذشته بوده است.