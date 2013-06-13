مشهد ميزبان اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمدعلي فاطمي نسب گفت: اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر از روز دوشنبه 20 خردادماه در سالن خانه تكواندوی مجموعه ورزشي تختي مشهد آغاز شد.

وي افزود: 12 ملي پوش نوجوان به سرمربيگري محمدرضا زوار و همراهي 2 مربي اين تيم در اين اردوي 4 روزه حضور دارند.

رييس هيات تكواندو خراسان رضوي با اشاره به عدم حضور هيچ يك از تكواندوكاران نوجوان استان در اين اردو، افزود: از ساعت 9 صبح امروز آخرين تمرين تيم ملي تكواندو نوجوانان به صورت مشترك با اعضای تيم نوجوانان استان در سالن خانه تكواندو برگزار می شود.

وي بیان كرد: تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر كشور هفته آينده به رقابت هاي قهرماني آسيا در كشور اندونزي اعزام خواهد شد.