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۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

فاطمی نسب:

مشهد ميزبان اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر می شود

مشهد ميزبان اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئيس هيئت تكواندو خراسان رضوي از برگزاري اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر كشور در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمدعلي فاطمي نسب گفت: اردوي آمادگي تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر از روز دوشنبه 20 خردادماه در سالن خانه تكواندوی مجموعه ورزشي تختي مشهد آغاز شد.

وي افزود: 12 ملي پوش نوجوان به سرمربيگري محمدرضا زوار و همراهي 2 مربي اين تيم در اين اردوي 4 روزه حضور دارند.

رييس هيات تكواندو خراسان رضوي با اشاره به عدم حضور هيچ يك از تكواندوكاران نوجوان استان در اين اردو، افزود: از ساعت 9 صبح امروز آخرين تمرين تيم ملي تكواندو نوجوانان به صورت مشترك با اعضای تيم نوجوانان استان در سالن خانه تكواندو برگزار می شود.

وي بیان كرد: تيم ملي تكواندوی نوجوانان پسر كشور هفته آينده به رقابت هاي قهرماني آسيا در كشور اندونزي اعزام خواهد شد.

کد مطلب 2075331

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