"شیخ حمد" با تصمیم آمریکا از حکومت صرف نظر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع فرانسوی اخیرا اعلام کردند "حمد بن خلیفه" امیر قطر در نظر دارد قدرت را واگذار کند.

اما منابع آگاه اعلام کردند: عقب نشینی وی از قدرت تنها به علت بیماری نبوده است و این مسئله با تصمیم مستقیم آمریکا عملی شده است.

بنابر این گزارش، شیخ حمد که طی سالهای اخیر ماموریتهای سنگینی را در سطح کشورهای عربی و بین المللی در راستای منافع غرب به انجام رسانده، اخیرا در دیدار با یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا از تصمیم لزوم کناره گیری خود از قدرت مطلع شده است.

این منابع اعلام کردند: اقدامات امیر قطر و وزیر امور خارجه وی طی سالهای اخیر به ویژه درباره بحران سوریه، که در اکثر موارد بر خلاف خواسته های آمریکا و در واقع فراتر از آن بوده است. این موضوع علت اصلی تصمیم گیری کاخ سفید درباره لزوم کناره گیری امیرقطر از قدرت بوده است.

البته به نظر می رسد شکست تروریستهای مورد حمایت قطر در برابر ارتش سوریه در نبردهای استراتژیک نیز یکی از دلایل اصلی در این مسئله بوده باشد.