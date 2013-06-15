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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۵۷

منتخبین شورای شهر همدان مشخص شدند

منتخبین شورای شهر همدان مشخص شدند

همدان - خبرگزاری مهر: راه یافتگان به چهارمین دوره شورای اسلامی شهر همدان مشخص شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آراء انتخابات شورای اسلامی شهر همدان به اتمام رسیده و با تلاش‌های اعضای شعب و عوامل اجرایی مستقر در شعبه‌های اخذ رأی شمارش آرای شورای شهر همدان به پایان رسیده است.

بر اساس اطلاعات رسیده در شمارش آرا ماخوذه شورای شهر در حوزه انتخابیه همدان براساس جمع بندی صورت گرفته حسین قراباغی، نرگس نورالله زاده،سید احمد حسنی حلم، علی رحیمی فر، علی رضایی، کامران گردان، محمد تبریزی شهروی، سید مجید موسوی، علی اکبر نظری، رضا الیاسی، رضا میرزایی فرزند علی حسین، رضا غلامی خجسته، محمد علی پرزاد، ابراهیم مولوی و ابوالقاسم(حمیدرضا) طبی مسرور به عنوان اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر همدان به حداکثر آرا دست یافتند.

اخبار تکمیلی و تعداد آرا افراد متعاقبا اعلام می شود.

 

کد مطلب 2077377

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