به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال قطر در حالی برای برگزاری بازی با ازبکستان راهی تاشکند شده است که این تیم شش بازیکن اصلی خود را به خاطر مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد. در واقع نتیجه بازی با ازبکستان هرچقدر برای تیم‌های ایران، کره جنوبی و ازبکستان اهمیت زیادی دارد، برای قطری‌ها به خاطر از دست دادن شانس صعود به جام جهانی بی اهمیت است و همین مسئله موجبات نگرانی شکست سنگین قطر از ازبکستان را ایجاد کرده است. موضوعی که در صورت تساوی ایران برابر کره جنوبی، ازبکستان و کره را به صورت مستقیم راهی جام جهانی خواهد کرد.

با این حال "فهد ثانی" سرمربی تیم ملی فوتبال قطر پیش از سفر به ازبکستان اطمینان داد که تیمش با تمام توان در آخرین بازی به مصاف حریف برود. او در این خصوص گفت: قطر برای پیروزی مقابل ازبکستان بازی می‌کند. برای ما این بازی اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر فقط به پیروزی فکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای بازی با ازبکستان ما تعدادی از بازیکنان را در اختیار نداریم ولی در عوض بازیکنان جایگزین خوبی داریم که در این مسابقه بازی خواهند کرد. بازیکنان باید برای ارائه بهترین بازی حس مسئولیت پذیری داشته باشند. من دنبال این هستم تا بازیکنان تمام تلاششان را به کار ببرند چون ما در تابستان مسابقات مهمی پیش رو داریم.

سرمربی قطر همچنین به دیدار دوستانه قطر با کره شمالی اشاره کرد و افزود: این مسابقه به ما کمک کرد تا بازیکنان از سیستم بازی با ایران خارج شوند.

ثانی که نتوانسته باخت مقابل ایران را فراموش کند، در پایان صحبت‌هایش گفت: بازیکنان قطر بهترین بازی خود را مقابل ایران انجام دادند، تیمی که به خوبی از نتیجه 1 بر صفر خود تا آخر مسابقه دفاع کرد.

هفته پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در گروه اول روز سه شنبه هفته جاری در اولسان کره جنوبی و تاشکند ازبکستان پیگیری خواهد شد که طی آن ساعت 16:30 به طور همزمان کره جنوبی میزبان ایران است و ازبکستان هم از قطر پذیرایی خواهد کرد. قبل از این دیدارها کره جنوبی با 14 امتیاز ، ایران با 13 و ازبکستان با 11 امتیاز در رده های اول تا سوم گروه جای گرفته اند.