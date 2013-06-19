گلایه والدین از مشکلات ثبت نام / اجبار به پرداخت پول و ثبت نام در مدارس دور از منزل

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها تب ثبت نام در مدارس بالا گرفته است و هر روز بسیاری از خانواده ها در صف ثبت نام از مشکلاتشان برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس می گویند. این شکایت ها از دریافت پول اضافی از سوی مدیران مدارس، نبود مدرسه در محدوده منزل مسکونی، افزایش شهریه مدارس نمونه دولتی گرفته تا نحوه برخورد مدیران مدارس، صدور کارنامه به ازای دریافت پول و یا خرید کاغذ A4 و A5، دستگاه فاکس و ... است.

طرح جغرافیایی و باقی قضایا

اما عمده شکایت خانواده ها در روزهای اخیر محدوده های جغرافیایی ثبت نام مدارس است. این طرح که برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارسی که در مناطق محل سکونت آنهاست شکل گرفته‌است، در سال‌های اخیر مشکلات زیادی در زمان ثبت‌نام ایجاد می‌کند.

مریم کاشانی مادر یک دانش آموز با اشاره به مشکلات گسترده ثبت نام نوآموزش می گوید: مدرسه مورد نظرشان با منزلشان تنها یک خیابان فاصله دارد اما مدیر مدرسه می گوید که مدرسه مورد نظر خارج از محدوده است و امکان ثبت نام دانش آموز در آن وجود ندارد.

او می گوید:« مدرسه موردنظرش در منطقه 6 آموزش و پرورش است و منزل مسکونی تا مدرسه تنها یک خیابان فاصله دارد، اما مدیر مدرسه اعلام کرده است که منزل آنها خارج از محدوده تعیین شده مدرسه است و او باید برای ثبت نام فرزندش که به پایه اول ابتدایی می رود، به مدرسه دیگری داخل محدوده مراجعه کند.»

به گفته او، فاصله مدرسه دیگر ابتدایی تا منزل بسیار زیاد است و باید برای رفت و آمد فرزندش هزینه جداگانه ای را برای سرویس مدرسه در نظر بگیرد.

دریافت پول به ازای ثبت نام دانش آموز خارج از محدوده

رضایی یکی دیگر از والدین از مشکلات گسترده ثبت نام فرزندش در پایه اول متوسطه اول می گوید:« با توجه به آنکه امسال کتاب های درسی این پایه تغییر کرده است تلاش کردم که دو - سه مدرسه کم جمعیت را در محدوده منطقه 5 برای ثبت نام فرزندم انتخاب کنم. در حالیکه در روزهای آغازین زمان ثبت نام به مدارس مورد نظر رفتم اما دو مدرسه واقع در منطقه 5 آموزش و پرورش اعلام کردند که مدرسه جایی برای ثبت نام ندارد. مدیر یکی دیگر از مدارس منطقه می گوید منزلمان خارج از محدوده مدرسه مورد نظر است و اجازه ثبت نام فرزندم را نمی دهد. یکی از مدیران مدارس منطقه 5 موافقت کرده که به ازای دریافت مبلغ 500 هزار تومان، فرزندم را ثبت نام کند و یا آنکه به ازای این مبلغ کاغذA4 و دستگاه فاکس برای مدرسه خریداری کنم. این در حالی است که مدرسه باز هم خارج از محدوده تعیین شده است و مجبور هستم برای عدم افت تحصیلی فرزندم این پول را پرداخت کنم.»

رضایی درباره اینکه آیا به ستاد ثبت نام آموزش و پرورش منطقه و یا آموزش و پرورش شهر تهران برای شکایت مراجعه کرده است، می گوید:« بسیاری دیگر از والدین به آموزش و پرورش منطقه مراجعه کرده و جوابی دریافت نکرده اند و ترجیح می دهم به جای شکایت و شکایت بازی، به ازای پرداخت پولی فرزندم را در مدرسه مورد نظر ثبت نام کنم.»

مشکلات ثبت نام از نگاه والدین و نظرات مسوولان آموزش و پرورش مشکلات ثبت نام نظرات مسوولان آموزش و پرورش منازل خارج از محدوده مدارس در یک منطقه حسین مفیدی نیا دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران: محدوده بندی مدارس براساس آمار جمعیتی است و موارد استثنایی قابل حل است. پرداخت پول به ازای ثبت نام دانش اموز خارج از محدوده قاسم مستقیم دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش: تخلف است و مدیران اجازه دریافت چنین هزینه هایی را ندارند گلایه از افزایش شهریه های مدارس نمونه دولتی فرشته حشمتیان: افزايش شهريه در مدارس غيردولتي سطح كشور مصوبه مجلس شوراي اسلامي است كه يكي از مولفه هاي آن نرخ تورم است صدور کارنامه به ازای دریافت پول قاسم مستقیم: تخلف است و والدین به ستاد ثبت نام شکایت کنند. تامین سرانه مدارس از جیب والدین قاسم مستقیم: از چنین موضوعی اطلاع ندارم و شکایتی در این زمینه به ستاد ثبت نام نشده است.

تعیین محدوده های مدارس براساس آمار جمعیتی منطقه

اما در این میان حسین مفیدی نیا دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران درباره نحوه تعیین محدوده های مدارس توضیح می دهد:« محدوده های مدارس با توجه به آمار جمعیتی با مشورت شورای معاونین آموزش و پرورش هر منطقه انتخاب می شود. در حقیقت هر محدوده با توجه به جمعیت و تعداد دانش اموزان و ظرفیت مدارس مشخص می شود و سپس کروکی آن کشیده شده و در اختیار مدیران مدارس قرار می گیرد.»

او درباره اینکه در محدوده های تعیین شده گاه دیده می شود که فاصله منزل مسکونی تا مدرسه یک خیابان است اما اجازه ثبت نام به دانش آموز داده نمی شود، توضیح داد:« مرزبندی محدوده های مورد نظر در نهایت در یک نقطه به اتمام می رسد و ممکن است چنین موارد استثنایی دیده شود که اصولاً خانواده ها به ستاد مرکزی مراجعه کرده و حتی المقدور سعی در حل مشکلات ثبت نام آنها داریم. در حال حاضر اگر تنها مشکل محدوده برای ثبت نام وجود داشته باشد والدین می توانند به ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه کرده و فرم های لازم ثبت نام را با اعلام شرایط ویژه پر کنند«.

دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش شهر تهران درباره اینکه آیا تعیین محدوده های مدارس هماهنگ با شهرداری منطقه است، می گوید:« مناطق آموزش و پرورش همان مناطق شهرداری تهران است. برای تعیین محدوده های مدارس نیازی به هماهنگی با شهرداری نیست و ما با توجه به جمعیت آماری و تعداد مدارس و تعداد دانش اموزان هر منطقه محدوده بندی می کنیم.»

سرانه مدارس از پول والدین تامین می شود

در شرایطی که دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش اعلام کرده است که مدیران مدارس تنها اجازه دریافت پول برای هزینه بیمه دانش آموزی را دارند، خانواده های بسیاری شکایت از دریافت پول های اضافی هم در هنگام ثبت نام و هم در نیمه سال تحصیلی را دارند.

خانم بحری والدین یکی دیگر از دانش آموزان در این زمینه می گوید:« برای ثبت نام فرزندم در پایه چهارم ابتدایی به مدرسه مراجعه کرده ام، مدیر مدرسه خواستار دریافت 50 هزار تومان پول به هنگام ثبت نام بود. مدیر هنگامیکه با اعتراض من مواجه شد، توضیح داد که آموزش و پرورش منطقه سرانه مدرسه را پرداخت نکرده و آنها باید برای تامین هزینه های مدرسه پولی را از والدین دریافت کنند. اگر هم موافق با پرداخت پول نباشیم یا کارنامه فرزندانمان را نمی دهند و یا انکه بی دلیل از نمره انضباط آنها کم می شود.»

او توضیحات خود را اینگونه تکمیل می کند:« این در شرایطی است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در ماههای مختلف سال به بهانه های مختلفی همچون هوشمندسازی، کلاس فوق العاده و ... از والدین هزینه های دیگری را نیز دریافت می کنند.»

اما در این میان قاسم مستقیم دبیر ستاد ثبت نام آموزش و پرورش همچنان بر عدم پرداخت پول از سوی والدین به هنگام ثبت نام تاکید می کند و می گوید:« تمامی مدیران مدارس موظف به دریافت هزینه بیمه دانش آموزی به مبلغ 3 هزار تومان هستند. البته مدارس ابتدایی و هنرستانهای فنی و حرفه ای به جز دریافت پول بیمه، هزینه کتابهای دانش را نیز از والدین دریافت می کنند.»

او با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از والدین به دلیل دریافت پول از سوی مدیران به ستاد مرکزی شکایت کرده اند، می گوید:« ما دستورالعمل عدم دریافت پول به جز موارد ذکر شده را به مدیران ابلاغ کرده ایم و والدین نباید در هیچ شرایطی پول اضافی به مدیران پرداخت کنند و در صورت نارضایتی موارد شکایت را به ستاد ثبت نام منطقه اعلام کرده تا به شکایت آنها رسیدگی شود.»

این روزها ثبت نام دانش آموزان به ویژه دانش آموزانی که به پایه تحصیلی جدید می روند به مارتنی نفسگیر برای خانواده تبدیل شده است. آموزش و پرورش نیز اگرچه همزمان با آغاز فصل ثبت نام ها دستورالعمل های مختلفی را صادر می کند اما شواهد و شکایت های مردمی حاکی از آن است که هیچ کدام از این دستورالعمل ها کارساز نبوده و مدیران آموزش و پرورش باید راهکارهای دیگری همچون افزایش نظارتها بر نحوه ثبت نام را در دستور کار خود قرار دهند.

گزارش از : نرگس محمدی