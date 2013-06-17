به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران فردا در آخرین دیدار خود در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در گروه A مسابقات با کره جنوبی در ورزشگاه "مونسو"ی اولسان دیدار خواهد کرد.

سابت فیفا در گزارش خود که مربوط به تیم‌های آسیایی حاضر در این رقابتهاست از قوچان نژاد به عنوان تماشایی ترین بازیکن این دیدار نام برده است.

در این گزارش آمده است: با غیبت اشکان دژآگه که در تیم فوتبال فولهام بازی می کنتد و دچار آسیب دیدگی است،رضا قوچان نژاد، بازیکن تیم استاندارد لی‌یژ مسئولیت گلزنی برای ایران را به دوش می‌کشد. مهاجم استاندارد لی‌یژ به خوبی پاسخ اعتماد کارلوس کی‌روش را داده است. این بازیکن مقابل قطر تک گل ایران را به ثمر رساند و دروازه لبنان را هم باز کرد.

این سایت همچنین بازی دو تیم کره و ایران را مهم ترین بازی روز سه شنبه فوتبال آسیا تلقی کرده است. در نیم قرن گذشته، دو تیم کره جنوبی و ایران بزرگ‌ترین رویارویی ها را داشته اند و 26 بار با یکدیگر بازی کرده‌اند که 6 بار آن در رقابتهای مقدماتی جام جهانی بوده است.

تیم میهمان اگر می خواهد نگران دیگر نتیجه یعنی نتیجه بازی ازبکستان - قطر نباشد باید بازی را ببرد تا به طور مستقیم به جام جهانی صعود کند. کره‌ای‌ها در دوره گذشته با کسب تساوی یک بر یک مقابل ایران در سئول، مانع از صعود ایران به جام جهانی شدند.

بر پایه گزارش این سایت، ایران برای این دیدرا بازیکن مصدوم ندارد حال آنکه "پارک جونگوو" و "کیم نامیل" از کره به دلیل محرومیت و مصدومیت قادر به حضور در میدان نیستند.