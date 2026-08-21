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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

دستگیری شکارچیان حیات‌وحش توسط یگان حفاظت منطقه حفاظت شده شیدا

دستگیری شکارچیان حیات‌وحش توسط یگان حفاظت منطقه حفاظت شده شیدا

بن-رئیس منطقه حفاظت شده شیدا گفت: با تلاش شبانه‌روزی و گشت و کنترل  مستمر و استفاده از دوربین‌های دید در شب، یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده شیدا، ۳ نفر شکارچی حیات‌وحش در شهرستان بن دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود سلمان رئیس منطقه حفاظت شده شیدا درباره این خبر اعلام داشت: نیروهای یگان حفاظت منطقه حفاظت شده شیدا به مدت یک ماه در پی یک باند شکارچی حیات‌وحش بودند؛ که خوشبختانه با تلاش و کوشش و گشت و کنترل شبانه‌روزی و با استفاده از دوربین دید در شب و همچنین همراهی همیاران محیط زیست، سه نفر از این شکارچیان را که از خارج شهرستان به منطقه وارد شدند، شناسایی و دستگیر کرد.

وی افزود: متخلفان به همراه سلاح و مدارک و وسایل شخصی کشف و ضبط شده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سلمان در پایان به نقش مؤثر گشت‌های شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و همیاران محیط زیست در مناطق تحت مدیریت اشاره کرد و از مردم شریف استان به‌ویژه مردم عزیز شهرستان بن خواست، هرگونه فعالیت غیرمجاز محیط‌زیستی را با سامانه تلفنی ۱۵۴۰ و یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بن اطلاع دهند.

کد مطلب 6922851

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