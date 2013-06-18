ششمين دوره تربيت داور حفظ از 8 تا 12 تيرماه برگزار خواهد شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد ضرغام افزود: پس از ثبت نام از علاقه‌مندان براي شركت در ششمين دوره تربيت داور حفظ قرآن كريم و برگزاري آزمون ورودي، 81 نفر (31 برادر و 50 خواهر) براي شركت در اين دوره، انتخاب شدند.

وي افزود: ششمين دوره تربيت داور حفظ قرآن كريم از تاريخ 8 تا 10 تير‌ماه ويژه بانوان و از 10 تا 12 تيرماه ويژه آقايان در اردوگاه شهيد حقاني استان البرز برگزار مي‌‌شود.

مدير آموزش سازمان دارالقرآن الكريم از امير آقايي و محمدمهدي بحرالعلوم به عنوان اساتيد ششمين دوره تربيت داور حفظ قرآن كريم نام برد.

وي خاطر نشان كرد: اين دوره با هدف تربيت داوران كارآمد در رشته حسن حفظ و تامين كادر متخصص مورد نياز داوري در آزمون هاي شفاهي مرحله دوم طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان قرآن كريم برگزار مي شود.

ضرغام تصريح كرد: آئين نامه‌ها، فايل‌هاي صوتي و تصويري آموزشي دوره و تلاوت‌هاي كارورزي پيش از شروع دوره از طريق سايت تلاوت به نشاني www.telavat.ir براي شركت كنندگان قابل دريافت خواهد بود.

وي اظهار داشت: پس از برگزاري دوره و آزمون‌هاي پاياني افرادي كه بتوانند دوره را با موفقيت سپري كنند، طي دو دوره در آزمون‌هاي اعطاي مدرك تخصصي و حافظان قرآن كريم كه در مرداد و شهريور سال جاري برگزار خواهد شد، به عنوان كارورز به داوري مي‌پردازند و در صورت موفقيت گواهي‌نامه دائمي براي ايشان صادر خواهد شد.