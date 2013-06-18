توضیحات استاندار لرستان در مورد استعفای معاونش/ "شریعت نژاد" تخلفی انجام نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران لرستان زمان رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای شورای شهر و روستا را فردا چهارشنبه 29 خرداد اعلام کرد و بیان داشت: تمام امکانات و تلاش خود را برای برگزاری سالم انتخابات در استان لرستان بکار گرفته ایم اما با این حال اگر لازم باشد از صفر تا صد آرای ماخوذه در انتخابات شورای شهر خرم آباد را بازشماری می کنیم.

وی با بیان اینکه بسته تدوین شده برای برگزاری سالم انتخابات در لرستان احتمال تخلف را به حداقل رسانده است ادامه داد: تمام امکانات و ظرفیت ها را بکار گرفتیم که تخلفات به حداقل برسد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را برای تایید سلامت انتخابات در استان بکار خواهم گرفت گفت: در راستای برگزاری سالم انتخابات در استان 43 نفر از مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان نماینده ویژه استاندار با تمامی اختیارات استاندار بر روند برگزاری سالم انتخابات در نقاط مختلف استان نظارت داشتند.

وی ادامه داد: همچنین نحوه تامین امکانات نیز در استان به گونه ای بوده که بخشی از صندوق ها و تعرفه های اخذ رای مورد نیاز استانهای همدان و کرمان از طریق لرستان تامین شده اند.

دهمرده در ادامه با انتقاد از برخورد فرماندار خرم آباد با خبرنگاران پیگیر نتایج انتخابات تصریح کرد: برخورد فرماندار خرم آباد در شان خبرنگاران نبوده با این حال سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری را پیگیر رسیدگی به اعتراض خبرنگاران می کنم و فرماندار نیز باید احضار و جواب بدهد.

وی در خصوص استعفای معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان یک روز پس از انتخابات نیز عنوان کرد: حسن شریعت نژاد اسفندماه سال 91 استعفای خود را تسلیم من کرد اما من نپذیرفتم و به او تاکید کردم که در سمت خود تا زمانی که من هستم فعالیت کند با این حال ایشان یک روز پس از برگزاری انتخابات مجدد تقاضای استعفا کرد و من پذیرفتم.

استاندار لرستان گفت: من برای آقای شریعت نژاد احترام قائل هستم اما با این حال معتقدم اگر آدمی هر روز تقاضای استعفا کرد باید استعفایش را پذیرفت چون ممکن است که سوء تفاهم پیش بیاید.

دهمرده بیان داشت: شریعت نژاد هیچ گونه تخلفی نکرده اما با این حال من دلم خواست که استعفای او را بپذیرم.