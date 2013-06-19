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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۹

مقدماتی جام‌جهانی 2014 برزیل؛

اردن به پلی‌آف صعود کرد

اردن به پلی‌آف صعود کرد

تیم ملی فوتبال اردن با پیروزی مقابل عمان به مرحله پلی‌آف رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی 2014 برزیل راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از دور نهایی مسابقات انتخابی جام‌جهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا را سه‌شنبه شب تیم‌های ملی اردن و عمان برگزار کردند که این دیدار با برتری میزبان خاتمه یافت. در این بازی که از گروه B و در شهر امان، پایتخت اردن بزگرار شد تیم میزبان با یک گل از سد حریف خود گذشت و به مرحله پلی‌آف مسابقات انتخابی جام‌جهانی راه یافت.

تنها گل اردنی‌ها را در این مسابقه "احمد حایل" در دقیقه 57 به ثمر رساند تا این تیم با کسب 3 امتیاز ارزشمند در روز پایانی، به مرحله پلی‌آف راه یابد. اردن با کسب این برد 10 امتیازی شد و در رده سوم گروه B ایستاد. عمان که تنها به یک تساوی احتیاج داشت تا به مرحله پلی‌آف راه یابد با قبول این شکست 9 امتیازی باقی ماند و از صعود بازماند.

بدین ترتیب تیم‌های ملی ازبکستان و اردن دیدار پلی‌آف رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی در منطقه آسیا را برگزار می‌کنند تا تیم برنده برای رسیدن به جام‌جهانی به مصاف تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی برود.

 

 

کد مطلب 2079893

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