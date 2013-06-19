به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از دور نهایی مسابقات انتخابی جامجهانی 2014 برزیل در منطقه آسیا را سهشنبه شب تیمهای ملی اردن و عمان برگزار کردند که این دیدار با برتری میزبان خاتمه یافت. در این بازی که از گروه B و در شهر امان، پایتخت اردن بزگرار شد تیم میزبان با یک گل از سد حریف خود گذشت و به مرحله پلیآف مسابقات انتخابی جامجهانی راه یافت.
تنها گل اردنیها را در این مسابقه "احمد حایل" در دقیقه 57 به ثمر رساند تا این تیم با کسب 3 امتیاز ارزشمند در روز پایانی، به مرحله پلیآف راه یابد. اردن با کسب این برد 10 امتیازی شد و در رده سوم گروه B ایستاد. عمان که تنها به یک تساوی احتیاج داشت تا به مرحله پلیآف راه یابد با قبول این شکست 9 امتیازی باقی ماند و از صعود بازماند.
بدین ترتیب تیمهای ملی ازبکستان و اردن دیدار پلیآف رقابتهای انتخابی جامجهانی در منطقه آسیا را برگزار میکنند تا تیم برنده برای رسیدن به جامجهانی به مصاف تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی برود.
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