خطر افزایش مسمومیتهای غذایی در فصل گرما/ مراقب بوتولیسم باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمد علوی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار داشت: منابع و عوامل زیادی در مسمومیت های ناشی از مواد غذایی دخالت دارند که یکی از آنها محل تهیه این مواد یعنی کارخانجات در هنگام تهیه، بسته بندی و حمل این مواد است.

وی افزود: از سوی دیگر محل های عرضه مواد غذایی مانند فروشگاهها هم از عوامل موثر در مسومیت غذایی هستند که می توان با دخالت و نظارت بر این مکان ها باعث قطع زنجیره شیوع و انتقال مسومیت های ناشی از مواد غذایی شد.

علوی با بیان این نکته که مسمومیتهای ناشی از مصرف مواد غذایی متعدد هستند تصریح کرد: بعضی از مواد غذایی به علت سمی که برای نگهداری آن افزوده می شود ممکن است ایجاد مسمومیت کنند که این سموم ممکن است ماده شیمیایی باشند مانند موادی که به دلیل نگهداری بیشتر آن و جلوگیری از ایجاد رطوبت درون کیسه های برنج قرار داده می شود.

وی ادامه داد: گاهی اوقات این مواد بدون توجه و با دقتی وارد مواد غذایی مصرفی شده و باعث مسمومیتهای کشنده در حد مرگ خواهند شد و یا ممکن است ناشی از فلزات سنگینی باشد که در ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: بنابراین خانمهای خانه دار و آشپزها در رستورانها در تهیه مواد غذایی باید نهایت دقت و توجه را داشته باشند.

وی اظهارداشت: ممکن است ماده غذایی فاسد شده و فساد ناشی از آن منجر به بروز برخی از ترکیبات خطرناک در آن ماده شده و منجر به مسومیتهای کشنده شود.

علوی گفت: از سوی دیگر گاهی اوقات ماده غذایی آلوده به میکروب می شود که این میکروب در داخل بدن انسان ایجاد سم خواهد کرد و سم آن میکروب باعث بروز علائم مسومیت خواهد شد که بارزترین مثال آن وجود قرص های شیمیایی در کیسه های برنج هستند که باعث مسومیتی به نام باسیل سروس خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به غذاهای مانده به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد مسمومیت اشاره کرد و افزود: غذایی که از شب و یا روزهای قبل مانده و در یخچال نگهداری می شود قبل از مصرف دوباره باید کاملا پخته و حرارت ببیند زیرا مصرف آن بصورت نیم گرم و یا خام باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد.

وی در خصوص بیماری وبا (التور) که عامل ایجاد آن در بدن انسان سمی به نام ویبروکلرا است، اظهارداشت: این سم وارد روده شده و در دیواره روده اختلالاتی ایجاد می کند که منجر به اسهال حجیم و آبکی شده و مایعات و املاح مهم بدن مانند سدیم و پتاسیم از دست می روند.

علوی ادامه داد: در نتیجه فرد دچار اختلالات آب و املاح خواهد شد و به دلیل اسهالهای وحشتناک در مدت کوتاهی چندین لیتر آب بدن دفع خواهد شد و یا مشکلات کلیوی برای شخص ایجاد خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: بوتولیسم بیماری دیگری است که بیشتر در غذاهای کنسروی مانند کشک، تن ماهی و رب گوجه وجود دارد که اگر این مواد غذایی در شرایط مناسب نگهداری و مصرف نشوند می توانند عامل ایجاد میکروب در غذا شده و فرد با خوردن آن دچار مسومیت کشنده شود.