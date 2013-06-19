آتش در کمین جنگلهای خزری/ درختان خشک باروت جنگل ها

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آتش سوزیهای سالهای قبل عرصه های ملی گلستان نشان می دهد که هر چه میزان رطوبت دما کاهش و درجه هوا افزایش یابد، خطر بروز آتش سوزی در سطح عرصه ها قوت می یابد.

از سوی دیگر فصل های گرم و خشک سال نظیر تابستان و پاییز، به دلیل شرایط طبیعی و جوی از فصل هایی است که ریسک آتش سوزی در عرصه های طبیعی بالا می رود.

تقویت نیروهای حفاظتی و گشت ها، تامین و افزایش تجهیزات لازم و مورد نیاز و لزوم همکاری بیشتر مردم با مسئولان و متولیان امر می تواند خطر وقوع آتش سوزی در سطح عرصه های جنگلی و طبیعی را کاهش دهد.

از سوی دیگر دایر شدن پایگاه امداد هوایی شمال کشور در استان گلستان، ضریب اطمینان را برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی در سطح عرصه های طبیعی بیشتر می کند اما به هر روی طبق اصل پشگیری بهتر از درمان است، متولیان امر باید علاج واقعه را قبل از وقوع آن داشته باشند تا شاهد حوادثی نظیر سال 89 در سطح جنگلهای استان نباشیم.

ساماندهی گروههای 22 نفره

قاسم سمیعی مدیرکل مدیریت بحران گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی این روزهای گلستان و کاهش رطوبت هوا، تشکیل و ساماندهی گروههای 22 نفره را از جمله اقدامات برای پیشگیری از حوادث احتمالی آتش سوزی در سطح عرصه های طبیعی بیان کرد.

وی اظهار داشت: همچنین کلیه امکانات و ادوات لازم برای مقابله با حواثد طبیعی نظیر آتش سوزی به منابع طبیعی داده شد تا در مواقع لزوم از آن بهره گیری داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش دما و کاهش رطوبت هوا در سطح استان گفت: احتمال اینکه با وقوع آتش سوزی در سطح عرصه ها مواجه شویم وجود دارد و روز سه شنبه ( دیروز) نیز در یک نقطه در محدوده کردکوی شاهد وقوع آتش سوزی بودیم.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان در عین حال تصریح کرد: در هرحال شرایط جوی استان و طبیعی استان وضعیت نگران کننده ای ندارد و آمادگی برای مقابله با حواثد وجود دارد.

سمیعی گفت: منابع طبیعی از گروههای 22 نفره خوالسته تا با گشت زنی در سطح عرصه ها نسبت به پایش عرصه ها اقدام داشته باشند تا بتوانیم در اسرع وقت از بروز حوادث جلوگیری داشته باشیم.

آمادگی لازم برای مقابله با حوادث

وی در عین حال تصریح کرد: احتمال اینکه در این فصل شاهد بروز حادثه آتش سوزی نظیر سال 89 در سطح عرصه ها داشته باشیم دور از انتظار است ولی آمادگی لازم وجود دارد و مرتبا موضوع را رصد می کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا از نظر امکانات و تجهیزات اطفای حریق مشکل نداریم؟ گفت: خوشبختانه امکانات مورد نیاز در استان وجود دارد و نگرانی در این بخش نداریم.

سمیعی یادآور شد: گشت زنی گروههای 22 نفره، بازدید قرقبانهای منابع طبیعی از سطح عرصه ها مرتب درحال پایش منابع طبیعی هستند تا بتوانیم عرصه ها را پوشش کامل داشته باشیم.

راه اندازی پایگاه امداد هوایی

مدیرکل مدیریت بحران گلستان همچنین با اشاره به راه اندازی پایگاه امدادهوایی اطفای حریق جنگلهای شمال در استان گفت: امداد هوایی در استان نیز فعال است و امیدواریم که حادثه پیش نیاید تا مجبور به استفاده از آن شویم.

سالانه بین 100 تا 120 فقره آتش سوزی در عرصه های جنگلی استان گلستان رخ می دهد که عمده ترین عامل آتش سوزی حضور کشاورزان و عموم مردم است.

مردم دوستدار طبیعت باشند

شروع فصل تعطیلات و طبیعت گردشگری گردشگران و مردم برا یحضور در عرصه هیا طبیعی، خطر بروز آتش سوزی در سطح عرصه های ملی را شدت می بخشد از اینرو متولیان منابع طبیعی همواره تاکید می کنند که گردشگران و مردم دوستدار طبیعت باشند و از برافروختن آتش در دامان جنگل ها خوداری و نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام داشته باشند.

درختان خشک باروت جنگل ها

بررسی حریقهای ایجاد شده در سالها قبل در جنگل های گلستان نشان می دهد که وجود درختان خشک و پوسیده و جمع نشدن آن از سطح جنگلها یکی از دلایلی است که همزمان با افزایش دما و کاهش رطوبت خطر بروز آتش سوزی را در جنگلها بیشتر می کند و اجرای طرح های حفاظتی و جنگلداری برای برداشت و خروج درختان خشک و فرسوده از سطح جنگلها می تواند نوشدارویی قبل از بروز حادثه باشد.

حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان نیز گفت: هر ساله برای جمع آوری درختان خشک و فرسوده اجرای طرحهای جنگلداری در سطح عرصه های جنگلی استان اجرا می شود که از جمله اهداف آن طرح های بهداشتی و مراقبتی است.

وی با اشاره به اینکه کاهش رطوبت و افزایش دما از جمله دلایل بروز آتش سوزی است گفت: تدابیر و برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از حوادث در سطح عرصه های ملی در آستانه فصل گرما اتخاذ شده است.

وی ایجاد امکانات و ابزارهای لازم، ایجاد و ساخت پد، ساماندهی گرووههای 22 نفره از جمله اقدامات است تا انشاء الله شاهد بروز مشکل نباشیم.

استان گلستان 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی و 860 هزار هکتار عرصه های مرتعی دارد.