تغییر الگوی کشت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ضروری است

اژدر علمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشاورزی که منابع اصلی درآمد مردم منطقه است، افزود: کشاورزان جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی دارند و تلاش گسترده ای باید برای رونق این بخش انجام گیرد.

وی به ضرورت استفاده از سرمایه های بخش خصوصی در تقویت کشاورزی منطقه گفت: باید از راه و روش های مختلف برای استفاده از منابع موجود در منطقه استفاده کرد و آب مهمترین عامل تولید در بخش کشاورزی است که با برخورداری از این نعمت الهی موجب رونق و ارتقای میزان تولید خواهیم بود.

فرماندار شهرستان عجب شیر با اشاره به روش های نوین آبیاری در افزایش تولید و مصرف بهینه نقش بسزایی دارند افزود: دولت برای بهره مندی کشاورزان از این روش ها، با ارایه تسهیلات مناسب از این قشر حمایت می کند.