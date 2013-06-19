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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

علمی:

تغییر الگوی کشت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ضروری است

تغییر الگوی کشت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه ضروری است

عجب شیر- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان عجب شیر گفت: تغییر الگوی کشت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در شهرستان عجب شیر ضروری است و محصولات کشت شده در زمین های اطراف آن باید براساس قابلیت آن ها باشد.

اژدر علمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشاورزی که منابع اصلی درآمد مردم منطقه است، افزود: کشاورزان جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی دارند و  تلاش گسترده ای باید برای رونق این بخش انجام گیرد. 

وی به ضرورت استفاده از سرمایه های بخش خصوصی در تقویت کشاورزی منطقه گفت: باید از راه و روش های مختلف برای استفاده از منابع موجود در منطقه استفاده کرد و آب مهمترین عامل تولید در بخش کشاورزی است که با برخورداری از این نعمت الهی موجب رونق و ارتقای میزان تولید خواهیم بود.

فرماندار شهرستان عجب شیر با اشاره به روش های نوین آبیاری در افزایش تولید و مصرف بهینه نقش بسزایی دارند افزود: دولت برای بهره مندی کشاورزان از این روش ها، با ارایه تسهیلات مناسب از این قشر حمایت می کند.

کد مطلب 2080169

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