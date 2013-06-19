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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

توکلی مطرح کرد:

سرمایه گذاری 3500 میلیاردی در قالب کارگروه توسعه لرستان/ امید به اجرای مصوبات در دولت آینده

سرمایه گذاری 3500 میلیاردی در قالب کارگروه توسعه لرستان/ امید به اجرای مصوبات در دولت آینده

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاری سه هزار و 500 میلیارد تومانی در استان لرستان خبر داد.

محمدتقی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب کارگروه توسعه و عمران لرستان بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در لرستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه همچنین در این کارگروه ایجاد طرحهای صنعتی در 10 شهرستان استان لرستان به تصویب رسید افزود: 23 طرح صنایع معدنی نیز در کارگروه توسعه و عمران لرستان به تصویب رسید.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی از تصویب 200 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای طرحهای صنعتی لرستان خبر داد و گفت: همچنین 400 میلیارد تومان دیگر نیز برای طرحهای نیمه تمام لرستان مصوب شد.

توکلی بیان داشت: با تکمیل این طرحهای نیمه تمام در لرستان پنج هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

وی همچنین ایجاد 10 شهرک صنعتی در شهرستانهای مختلف استان را از دیگر مصوبات کارگروه توسعه و عمرانی لرستان برشمرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است اجرای مصوبات این کارگروه در دولت فعلی امکان پذیر نباشد گفت: با این وجود مصوبات این کارگروه سند و مطالبه برای مردم لرستان خواهد بود و امیدواریم که مصوبات کارگروه توسعه و عمران در دولت آینده جنبه اجرایی پیدا کنند.

کد مطلب 2080518

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