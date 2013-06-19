آیت الله ملک حسینی پیروزی تیم ملی ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی آمده است:

پیروزی تیم ملی فوتبال کشور و راهیابی به مسابقات جام جهانی برزیل را به ملت سرافراز ایران تبریک می گویم.

انشالله با پشتکار و برنامه ریزی دقیق و به دور از حاشیه، حضوری مقتدرانه در جام جهانی داشته باشم.

امید hست این پیروزی موجب اقناع مسئولین تیم و غرور آنها نشود تا با تلاشهای مضاعف پیروزیها استمرار یابند.

به شکرانه این پیروزیها و تقارن آن با میلاد با سعادت حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا همگان را به شرکت در جشن شکوهمند میلاد در مصلای یاسوج دعوت می نمایم تا به برکت آن پیروزیهای ملت ایران همیشگی و با دوام باشد.