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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۸

در پیامی؛

آیت الله ملک حسینی پیروزی تیم ملی ایران را تبریک گفت

آیت الله ملک حسینی پیروزی تیم ملی ایران را تبریک گفت

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد طی پیامی پیروزی تیم ملی ایران و راه یابی این تیم به جام جهانی را به ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی آمده است:

پیروزی تیم ملی فوتبال کشور و راهیابی به مسابقات جام جهانی برزیل را به ملت سرافراز ایران تبریک می گویم.

انشالله با پشتکار و برنامه ریزی دقیق و به دور از حاشیه، حضوری مقتدرانه در جام جهانی داشته باشم.

امید hست این پیروزی موجب اقناع مسئولین تیم و غرور آنها نشود تا با تلاشهای مضاعف پیروزیها استمرار یابند.

به شکرانه این پیروزیها و تقارن آن با میلاد با سعادت حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا همگان را به شرکت در جشن شکوهمند میلاد در مصلای یاسوج دعوت می نمایم تا به برکت آن پیروزیهای ملت ایران همیشگی و با دوام باشد.

کد مطلب 2080537

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