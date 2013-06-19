50 میلیون پاداش نقدی و اجازه ورود خودرو به بازیکنان تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران که بعدازظهر امروز چهارشنبه از کره جنوبی وارد تهران شده بود، پس از برگزاری جشن صعود در ورزشگاه آزادی راهی میدان پاستور شد و اعضای این تیم با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند. در این دیدار که با استقبال گرم رئیس جمهور همراه بود، علی کفاشیان ف محمد عباسی و جواد نکونام دقایقی در مورد تیم ملی و صعود به جام جهانی صحبت کردند.

محمود احمدی نژاد نیز که قبل از سفر تیم ملی به کره جنوبی در تمرین تیم ملی حاضر شده بود، دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها به خاطر پیروزی برابر کره جنوبی و صعود به جام جهانی تقدیر کرد. رئیس جمهور از اینکه دست تیموریان شکسته بود ابراز ناراحتی و از بازی خوب قوچان نژاد تشکر کرد.

در این دیدار که برخی مقامات دولت و مسئولان ورزش حضور داشتند مقرر شد به بازیکنان تیم ملی 50 میلیون تومان نقد و اجازه ورود یک خودرو از خارج کشور اهدا شود.